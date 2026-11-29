Mais de meio século em que troquei a trompa pelo trompete, assistindo ao espetáculo musical, no qual, entre as atrações, um trompista fazia o coro, é que percebi que me faltou a iniciativa -, até mesmo por mera experiência, - de ter aproveitado partitura destinada ao trompete para usá-la com a trompa, a fim de ver que bicho seria gerado. Não o fiz. A trompa me parecia – e era que achava – um instrumento destinado apenas aos iniciantes, servindo-se de trampolim tão logo pudesse ser substituído por outro novato. E, então, o trompista se tonava trompetista, e, particularmente, no meu mundo da Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, passaria a se sentar no segundo banco, o do meio, onde trombonista, baritonista e trompetista ocupavam.

Quando ouvi o trompista fazendo solo é que a tristeza de não ter pensado a mesma coisa me fez morada, com o anjo de guarda, que mora na minha cabeça, murmurando, baixinho, no meu ouvido, que eu me recolhesse a minha insignificância de mero soprador, incapaz de dar um passo ser ter a partitura a sua frente e se despojasse de qualquer sonho de ser considerado como músico. E, como se não bastasse as pancadas, acrescentou que quem lê meus artigos, onde faço alusão a minha passagem pela banda, há de pensar que eu sou, ou fui, músico de verdade.

Se a trompa tiver um Deus, o Deus da trompa, no seu céu eu não terei acesso, nem lhe fazendo altos depósitos no cofre de seu altar, para poder galgar, com as oferendas, degraus a mais, como, dizem se procedia em épocas remotas, não só porque os recursos são parcos, e, ademais, machos, ou seja, como mamoeiro macho, não se reproduzem, e igualmente, porque tenho os pés no chão, consciente de que, em termos de instrumentistas, minha média não permite que seja incluído no rol dos aprovados. Aliás, acredito, que nesse campo supero apenas o estudante que se amarrava solfejando um dobrado conhecido. Ia e vinha, errando e consertando, Antônio Melo se mantendo calmo, quando, na porta, um jovem assoviou o dobrado, com uma perfeição tal que fez o mestre perguntar de quem era filho. Resposta: de Nelson Tocha. Antônio Melo, numa frase, foi de uma senhora perfeição: Tem a quem sair. O drama do aluno continuou.

Membro das Academias Sergipana e Itabaianense de Letras