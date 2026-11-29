Celebro os 150 anos da Ponte da Boa Vista, símbolo de união entre dois tempos e espaços urbanos: o passado e o presente. Das cerca de 50 pontes do Recife é a mais bela, a mais tradicional, a de maior fluxo de pessoas e a mais fotografada — talvez a mais sonhada pelo conde Maurício de Nassau em seus devaneios de governador-geral das possessões holandesas no Brasil. Ele, que ensinou o Recife a flutuar — um sonho ainda não decifrado pelos políticos da cidade. Celebro a marca dos 150 anos de sua reconstrução em ferro fundido importado da Inglaterra, projetada pelo engenheiro José Maria da Silva e inaugurada em 1876. Parece mais um viaduto de ferro por onde transitam diariamente milhares de pessoas sobre o Tigre Anfíbio — que, para João Cabral de Melo Neto, é o Cão sem Plumas. O Tigre Anfíbio, para mim, é outro rio que existe dentro desse rio, secreto, invisível, misterioso, inviolável, inimaginado na lírica dos cantores românticos e dos poetas épicos de todas as épocas.



Se houvesse plena memória do passado, o sesquicentenário dessa travessia seria concebido como um ato de escuta, fenômeno político e cultural jamais visto na cidade de tantas promessas políticas que se repetem sem fim. Nas cabeceiras da ponte, haveria, para comemorar, painéis fotográficos em grandes formatos, que revelariam a evolução da paisagem ao redor, confrontando o traçado antigo com o horizonte contemporâneo, mostrando como a cidade mudou ao crescer no entorno daquele eixo de ferro. Na visão do filósofo alemão Martin Heidegger, em seu célebre ensaio "Construir, Habitar, Pensar", a ponte possui a faculdade única de reunir o espaço ao seu redor.



Martin Heidegger utiliza a ponte não como um mero objeto arquitetônico ou obra de engenharia, mas como um exemplo fundamental daquilo que "vigoriza" e desvela o mundo. Símbolo de conexão: o sociólogo e filósofo alemão Georg Simmel escreveu um ensaio clássico chamado "Ponte e Porta", no qual observou que, "na natureza, tudo está separado ou indistinto; apenas o ser humano cria a ideia de conexão". Ao cercar uma ponte de enigmas, o ser humano projeta nela suas próprias travessias existenciais: a passagem da infância para a maturidade, da vida para a morte, da dúvida para a decisão.



O mistério da ponte é, no fundo, o mistério da própria travessia — o reconhecimento de que viver exige caminhar sobre o vazio apoiando-se em algo que nunca é totalmente definitivo. Guimarães Rosa ("Grande Sertão: Veredas") reflete que a vida é uma travessia constante e incerta. ("O real não está na saída nem na chegada: ele se dispõe para a gente é no meio da travessia"). A condição humana diante do tempo.



Não sei por onde andava o senhor J. R. R. Tolkien, que não conheceu a Ponte da Boa Vista antes de conceber a ponte mais famosa do universo de "O Senhor dos Anéis", a Ponte de Khazad-dûm, da icônica cena em que Gandalf enfrenta o Balrog.. Aqui, não há balrogs nem abismos de sombra — apenas o cotidiano de uma cidade inteira que se reencontra no meio da travessia, com seus desejos, sonhos e quimeras. Toda ponte guarda sua magia.



*Jornalista