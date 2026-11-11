A novidade lá e aqui

Trompete (Freepik)

Por Vladimir Souza Carvalho*





Não é o caso do trompete que toca ao longe, nem do trompete que toca em surdina. Ao contrário. O trompete toca na parte coberta do Calçadão, a estante, com partitura, fixada em local que permite ao instrumentista executar suas músicas de frente para o rio. Infelizmente, o som das águas, batendo nas pedras de proteção, não se transforma em música de tal forma que se incorporasse a execução fazendo o papel de acompanhamento da canção executada. O importante é que há um trompete tocando, enchendo aquela área com som que não guarda nenhuma afinidade com o dos veículos passando. Eu, que já vi por ali cabeleiros cortando cabelo, aulas de danças, treinos de boxe, sem se falar nos treinos de educação física que ocupam vias usadas pelos caminhantes, enxerguei no trompete tocando um passo acima do usual.

Bom, novidade, ressalte-se, aqui, mas não novidade em praças, metrô e centros comerciais da Europa, onde, muitas vezes, o músico toca e vende cd de suas canções. Instrumento na boca ou nos braços, chapéu no chão para arrebanhar as moedas e cédulas que colocam, sem se falar em ruas estreitas, onde não circula veículos, tocando em frente as mesas de restaurantes, tudo como uma forma de sobreviver, muitos ostentando talentos não aproveitados ou que o vento do sucesso não soprou ainda em sua direção, não tendo assim sido acobertados pela fama.

E, então, me lembrei de Itabaiana, e ressuscitei Antônio Melo e seu sax tenor, o pé em um banco da Praça da Igreja, a exercitar seus sopros e sua agilidade no manuseio das teclas, um e outro parando para ouvir, e o velho maestro parecendo um estreante pelo folego, com domínio completo sobre seu instrumento, companheiro de tantos e tantos anos, a gastar seu talento em tempos em que a banda, que dirigia, não se reunia por falta de músicos, e, ele, para não permitir que pucamã crescesse no sax, se constituía sozinho no espetáculo, tocando, tocando, indiferente a falta de aplausos, porque o importante era tocar e tocar, forma de viver e de sobreviver, e eu aposto que mal aprontava o instrumento e este já saía emitindo seus sonos. Os músicos tocando em praças na Europa, que eu tanto apreciei, não me era novidade. Já tinha visto antes, muitos antes, Antônio Melo fazer o mesmo em Itabaiana. É que só agora o fato me veio à tona.





*Vladimir Souza Carvalho é membro das Academias Sergipana e Itabaianense de Letras