Um novo tempo no asfalto: a BR-232 e o futuro de Pernambuco

Pernambuco voltou a olhar para o futuro com a coragem e a determinação que o seu povo merece

Pernambuco inicia obras da duplicação da BR-232 entre São Caetano e Belo Jardim (Foto: Isaias Silva/Secom)

Pernambuco voltou a olhar para o futuro com a coragem e a determinação que o seu povo merece. O início das obras de duplicação da BR-232 é muito mais do que a chegada do asfalto ou o ronco das máquinas na pista: é o marco inicial de um ciclo definitivo de mobilidade, segurança e prosperidade que vai atravessar o Agreste, alcançar o Sertão e impactar todo o nosso estado.

Durante anos, assistimos a uma vergonhosa estagnação nas nossas principais rodovias. A BR-232, que deveria funcionar como a grande espinha dorsal da integração pernambucana, tornou-se gargalo, sinônimo de atraso e, lamentavelmente, de insegurança para milhares de motoristas que dependem dela diariamente. Mudar essa realidade exigiu coragem política e firmeza institucional.

Na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), assumimos o compromisso de destravar esse projeto. Lideramos um intenso trabalho de articulação e sensibilização parlamentar para aprovar as operações de crédito fundamentais ao Governo do Estado. Sabíamos que, sem esses recursos viabilizados pela governadora Raquel Lyra, grandes intervenções estruturantes continuariam no papel. O pontapé inicial — com R$ 249 milhões investidos no trecho de 28,8 km entre São Caetano e Belo Jardim — prova que a boa política, feita com diálogo e responsabilidade, produz resultados concretos para a vida das pessoas.

Esta duplicação é uma obra verdadeiramente transformadora. Ela significa justiça social para o trabalhador que reduz seu tempo de viagem e volta mais cedo para a família; significa vida e integridade para quem trafega com mais segurança; e significa oportunidade real para o acesso aos serviços essenciais de saúde e educação nos nossos polos regionais.

Do ponto de vista econômico, a BR-232 duplicada transforma o mapa de atratividade de Pernambuco. Facilitar o escoamento da produção agrícola e industrial do interior para o Recife e para os portos é a chave para atrair novos negócios, gerar empregos e dinamizar a economia dos nossos municípios.

Nossa luta não para por aqui. Acompanharemos de perto cada etapa das intervenções e continuaremos firmes no debate para garantir que a melhoria da infraestrutura avance ainda mais, como já propomos nas discussões e audiências públicas para viabilizar o trecho até Arcoverde. Pernambuco voltou a crescer sobre bases sólidas, e a BR-232 é o caminho seguro que nos levará a um futuro de desenvolvimento, integração e qualidade de vida para todos.

Débora Almeida - Deputada Estadual (PSD-PE)