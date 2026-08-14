Amamentação para um começo de vida sustentável: fortaleça o que funciona!

Encontro com profissionais de saúde abre Semana Mundial da Amamentação. Foto: Venilton Küchler/SESA ()

A amamentação é uma das experiências mais potentes da maternidade. Construída diariamente, fortalece o vínculo entre a mãe e o bebê, e vai muito além da nutrição física, revelando-se como um ato de afeto e proteção. É com este olhar sensível que celebramos o Agosto Dourado, um mês inteiramente dedicado a proteger, promover e apoiar o aleitamento materno. A escolha da cor dourada não acontece por acaso: ela simboliza o padrão-ouro de qualidade que o leite humano representa para o desenvolvimento saudável da vida desde os seus primeiros instantes.



No cotidiano do Banco de Leite Humano do IMIP, testemunhamos de perto o impacto dessa escolha. Para o recém-nascido, cada gota de leite humano faz toda a diferença. O leite humano não é apenas um alimento completo, mas sim uma verdadeira vacina natural, rica em anticorpos, que protegem contra infecções, reduzem a mortalidade neonatal e infantil, e favorecem um crescimento saudável. Amamentar é, fundamentalmente, investir na saúde do ser humano desde o seu início.



Apesar de ser um processo natural, sabemos que a amamentação nem sempre é um caminho isento de desafios. Muitas lactantes enfrentam dúvidas e medos nos primeiros meses de vida do bebê. Por essa razão, o Agosto Dourado lança luz sobre um fator crucial: a amamentação não deve ser encarada como uma jornada solitária. Para que uma mãe consiga amamentar com sucesso e tranquilidade, ela necessita de uma rede de apoio sólida. E é aí que o slogan da campanha do Agosto Dourado de 2026 se faz presente: a amamentação tem papel fundamental para o começo de vida saudável e sustentável; e por esta razão, a rede de apoio à lactante fortalece o que funciona!

Essa rede envolve a família, os parceiros e amigos, o pessoal e os profissionais de saúde, os colegas e as lideranças no ambiente de trabalho. Esta rede de apoio atua dividindo as tarefas diárias para que a mãe possa descansar; respeitando os direitos da lactante no ambiente de trabalho; acolhendo, sem julgamentos; e oferecendo orientações pertinentes, como os profissionais e o pessoal de saúde.



Muitas vezes, a sociedade associa os Bancos de Leite Humano - BLH exclusivamente à coleta de leite humano, à sua pasteurização, ao controle de qualidade e à dispensação aos prematuros, ajudando a salvar vidas. Entretanto, a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano inclui a assistência à lactante, ao seu bebê e à sua família. O BLH do IMIP é Centro de Referência para BLH do estado de Pernambuco e para o Ministério da Saúde. Nós existimos para ajudar a salvar vidas por meio da doação de leite humano e da assistência ao manejo da amamentação, orientando, acolhendo e apoiando integralmente as lactantes e suas famílias.



Nosso objetivo é garantir, com empatia e base em evidências científicas, que cada mãe se sinta segura para conduzir o processo de doação de leite humano e de amamentação. Falar sobre o Agosto Dourado é falar sobre informação e responsabilidade coletiva. Proteger a amamentação é um dever de todos nós, incluindo a família, a comunidade e o Estado. Ao longo de anos acompanhando histórias no IMIP, aprendemos que amamentar transforma não apenas o recém-nascido, mas toda a família. Por isso, fortalecer a cultura do aleitamento materno é um compromisso com a vida.

Vilneide Braga Serva - Médica pediatra, Coordenadora do Banco de Leite Humano do IMIP, Centro de Referência para o Ministério da Saúde e para a SES-PE