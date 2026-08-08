Inteligência artificial, democracia e liberdade de expressão

O desafio das eleições de 2026 será combater a desinformação produzida por IA sem abrir espaço para censura e controle excessivo do debate público

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As eleições de 2026 provavelmente serão lembradas como as primeiras em que a inteligência artificial deixou de ser uma curiosidade tecnológica para se tornar um dos principais desafios do Direito Eleitoral. Nunca foi tão fácil produzir um vídeo falso, clonar a voz de um candidato ou fabricar uma situação capaz de influenciar milhões de eleitores em poucas horas. Diante disso, a reação do Estado era inevitável: regular.



A Justiça Eleitoral passou a exigir identificação de conteúdos produzidos por inteligência artificial, proibiu deepfakes enganosas e estabeleceu restrições específicas para a divulgação de conteúdo sintético nos dias que antecedem a votação. O objetivo é legítimo: proteger a autenticidade do debate público e preservar a liberdade de escolha do eleitor.



Afinal, uma democracia somente pode ser considerada verdadeiramente livre quando o voto é formado a partir da realidade, e não da ficção cuidadosamente construída por algoritmos. O problema, entretanto, surge justamente quando essa proteção encontra outro valor igualmente fundamental: a liberdade de expressão.



A Constituição brasileira sempre desconfiou da censura prévia. Em uma democracia, cabe ao cidadão formar livremente sua convicção política, ainda que isso implique conviver com opiniões falsas, exageradas ou impopulares. O Estado pode responsabilizar abusos, mas deve ser extremamente cauteloso antes de impedir previamente a circulação de ideias. A história ensina que muitos regimes começaram restringindo discursos em nome da proteção da sociedade e terminaram restringindo a própria sociedade.



A IA, contudo, altera profundamente essa equação. Não se trata apenas de opiniões falsas, mas da possibilidade de fabricar a própria realidade. Um vídeo sintético pode parecer absolutamente verdadeiro, influenciar a decisão do eleitor e espalhar-se muito antes de qualquer desmentido. É justamente nesse ponto que surge a pergunta mais difícil: quem decidirá o que pode ou não circular no debate público? E, mais importante, com base em quais critérios?



Nem toda utilização de inteligência artificial representa fraude. Ferramentas que melhoram imagens, geram legendas automáticas ou traduzem falas também utilizam IA. Onde termina a simples edição tecnológica e começa a manipulação ilícita? Como distinguir a criatividade da fraude? Até que ponto a proteção da verdade pode justificar a limitação da liberdade?



Essas perguntas talvez não tenham respostas definitivas. Como advertia Karl Popper ao refletir sobre o paradoxo da tolerância, toda democracia precisa proteger seus próprios fundamentos sem destruir os valores que lhe dão sentido. O desafio contemporâneo parece semelhante: impedir que a mentira comprometa a confiança nas eleições sem transformar o Estado em árbitro permanente da verdade.



Talvez estejamos diante de uma mudança ainda mais profunda. Durante séculos, a política preocupou-se com quem tinha o poder de falar. Agora, passa a preocupar-se também com quem tem o poder de fabricar a realidade. E talvez esse seja o verdadeiro dilema do nosso tempo. O que está em jogo não é apenas a disciplina jurídica da inteligência artificial, mas a própria capacidade das democracias de proteger a integridade do debate público sem renunciar ao seu bem mais precioso: a liberdade.



Porque, no fim, a maior pergunta não é até onde a inteligência artificial poderá influenciar as eleições. A maior pergunta é outra: até onde estaremos dispostos a limitar a liberdade para protegê-la?