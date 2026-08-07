A frase que todo Advogado escuta com frequência é "A Advocacia não é para fracos", mas já parou par pensar o que essa frase quer na realidade dizer?

Advocacia (Freepik)

A frase que todo Advogado escuta com frequência é "A Advocacia não é para fracos", mas já parou par pensar o que essa frase quer na realidade dizer?



Significa estar à postos todos os dias em busca do serviço de melhor qualidade aos seus clientes e à sociedade.



Significa que é preciso melhorar a cada dia com a prática.



Significa buscar saídas para aqueles que não tem mais onde procurar.



Enfim, é ser não somente essencial à Justiça, mas essencial na vida de cada pessoa que nos procura.

A data de 11 de agosto tem um significado importante, tanto para os profissionais da classe quanto para a história educacional do Brasil.



Dom Pedro ao elaborar a primeira Constituição Federal do Brasil, em 1824, percebeu que faltavam homens brasileiros, possuidores de conhecimento jurídico para a composição das primeiras leis do país. Por este motivo, perceberam a grande importância da implantação do Curso de Direito em terras brasileiras.



Então, precisamente no dia 11 de agosto de 1827, as primeiras faculdades de Direito do Brasil foram inauguradas: Faculdade de Direito do Largo de São Francisco (SP) e Faculdade de Direito de Olinda (PE), esta última, anos depois, transferida para a cidade de Recife, cidade que hoje me acolhe como professor.



As faculdades de Direito se tornaram ponto de encontro de intelectuais, afinal, no Brasil, eram as únicas faculdades para aprimorar conhecimentos.



Os alunos dos Cursos de Direito da época, buscavam estas faculdades com objetivo, também, de ponto de encontro para discutir assuntos relevantes naquele momento, como, abolicionismo, sociologia, antropologia, literatura, entre muitos outros assuntos.

Destas faculdades, grandes nomes fazem parte do quadro de egressos: Castro Alves, Gonçalves Dias, Joaquim Nabuco, entre muitos outros.



Devido aos temas diversificados de conhecimentos adquiridos pelos acadêmicos de Direito, estudantes e graduados eram os grandes responsáveis pelo conteúdo jornalístico da época.



E, assim, com o passar dos anos, a procura pelo Curso de Direito cresceu e, hoje, continua sendo um dos cursos que oferece um "leque" de opções profissionais.

Ainda, sobre a história dos Cursos de Direito no Brasil, cita-se o dia 11/08, como o "Dia do Pendura", pois, para comemorar a implantação das primeiras faculdades no Brasil, todos os anos, advogados e estudantes reuniam-se em famosos bares da época para comemorar, e muitos saíam de "fininho", sem pagar a conta.



Os advogados sempre foram conhecidos por serem homens cultos em busca de mais conhecimento.



Deixo o trecho do lindo poema sobre ser advogado:

ISSO NÃO É SOBRE SER ADVOGADO, É SOBRE SER “HUMANO”



Isso não é sobre abrir a carteira



e só se basear pelos honorários advocatícios.



É sobre abrir a “mente e o coração”



e tratar as pessoas por estes artifícios.



Ser advogado não é trabalhar para o dinheiro.



Antes de qualquer norma ou súmula vinculante,



ser advogado é, primeiro,



reparar no semblante



do cliente



e estar ciente



do seu anseio e da sua necessidade.



Ser advogado é ser leal e verdadeiro,



é se comprometer com a verdade.



Não é sobre processar por processar



e causar, nas partes, maior desprestígio.



Advogar



é preferir solucionar conflitos



antes mesmo de formar um litígio.



Lutemos e sejamos verdadeiros advogados meus colegas.







* Advogado e professor universitário