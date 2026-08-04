Tubarões Azuis, mares abertos e novos negócios

A Copa do mundo, mais uma vez foi uma brilhante celebração. Mesmo para aqueles que, como eu, não são muito fanáticos por futebol, realmente é algo para se parar e acompanhar

Cabo Verde (Reprodução/Robinson)

A Copa do mundo, mais uma vez foi uma brilhante celebração. Mesmo para aqueles que, como eu, não são muito fanáticos por futebol, realmente é algo para se parar e acompanhar. Brilhante a final, maravilhoso campeão. Porém meu foco aqui é o impacto de um evento como esse em termos de economia, de projeção mundial, mas não dos países sede, nem tampouco do campeão ou do vice, mas daqueles países, poucos conhecidos e falados antes da Copa, mas que, com a Copa, e por causa de sua atuação positiva nela passaram a estar em evidência.

Já tivemos em outras Copas destaques como os, até então pouco falados, Camarões, com o brilhante jogador Roger Milla. Tivemos também na copa aqui do Brasil, “Los Ticos”, como foram apelidados os jogadores da vibrante Costa Rica. Dois casos de que me lembro, mas não me recordo necessariamente de um impacto econômico e turístico em função de seus sucessos e trajetórias. No entanto este ano tivemos claramente o caso de Cabo Verde. País formado de ilhas, localizado no continente Africano, muito próximo e conectado comercialmente com Portugal, de quem compra praticamente tudo, pois quase não há produção local. Por outro lado é país que recebe por ano quase o dobro da quantidade de seus próprios habitantes, ou seja, já é um destino que depende muito de seu turismo internacional, possuindo por isto estruturas preparadas para esse segmento.

Ao olharmos a relação comercial, verificamos que vendemos de tudo para eles, principalmente gêneros alimentícios. A pauta de exportação de 2026, até o momento tem quase 400 itens diferentes. E mais do que dobramos o valor de exportação para esse destino nos últimos 10 anos. O Estado que mais abastece esse lindo país é o Rio Grande do Sul, seguido de São Paulo e do Paraná. No Nordeste, o Ceará tem fornecido seus insumos e Pernambuco exportou apenas um terço do valor do Ceará. E ao analisarmos a pauta de exportação, em 2025 o Leão do Norte exportou apenas 10 itens (NCMs), já a Terra do Sol exportou mais de 150!

Assim, espantados com o quanto não olhamos para o país dos tubarões azuis, e impulsionados pela trajetória da Copa do mundo de futebol, tem surgido muita curiosidade sobre esse querido país. E incrivelmente quando as pessoas começam a procurar este país no mapa mundi e a ler sobre ele, muitos vão descobrir que estamos, aqui em Pernambuco, a menos de 3hs de voo para lá, e que recentemente voltamos a ter voos diretos do Recife à cidade da Praia, na ilha de Santiago, uma das principais ilhas de Cabo Verde. Ou seja, este simpático país nos é mais próximo do que São Paulo! Então, se por um lado, estamos tão próximos, e eles possuem excelente infra estrutura para turismo, por outro lado Pernambuco ainda não os percebeu como bons e importantes parceiros comerciais. Particularmente já estou planejando uma missão para desenvolver clientes para nossos produtos por lá... Vozinha que nos aguarde!

*Consultor de comércio exterior de internacionalização de empresas, Coordenador de MBA em Comércio exterior, Coordenador dos cursos de Gestão da UNIFBV e Mestre em Economia