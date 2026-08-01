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As mais importantes decisões que você vai tomar

Recentemente, uma reflexão publicada no Substack chamou minha atenção ao listar as escolhas que de fato determinam uma vida inteira

Pedro Pessoa*

Publicado: 01/08/2026 às 08:44

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Real, moeda brasileira /Marcello Casal JrAgência Brasil

Real, moeda brasileira (Marcello Casal JrAgência Brasil)

Recentemente, uma reflexão publicada no Substack chamou minha atenção ao listar as escolhas que de fato determinam uma vida inteira. O perfil destacava a seguinte lista: com quem você casa, a carreira que segue, seus hábitos de consumo, o cuidado com o corpo e as companhias que cultiva.

Não poderia deixar de concordar que o sucesso passa de forma incontornável por essas variáveis. Vivemos imersos na ilusão de que controlamos nosso destino ao microgerenciar o cotidiano, enquanto negligenciamos as decisões de real impacto no nosso dia a dia.

Nos estressamos demais escolhendo a decoração da casa, organizando as próximas férias ou elaborando alguma apresentação para o trabalho, quando deveríamos investir mais tempo nas decisões que têm real impacto em nossas vidas. Não existe uma única fórmula de sucesso: somos 8 bilhões de pessoas únicas, cada um com seus sonhos e ambições.

Mas voltando à lista, diria que a escolha de um cônjuge, por exemplo, é provavelmente a mais subestimada desse ranking. Eleger um parceiro para a vida é como ter um sócio majoritário no seu futuro. Bons companheiros ampliam horizontes, dão propósito e ajudam a navegar na volatilidade da vida. Já os maus drenam energia, erodindo o seu patrimônio emocional. Como em qualquer relação bem-sucedida, o segredo não está em evitar pequenas divergências, mas na convergência de valores.

Essa mesma lógica se aplica ao nosso círculo social. O clichê diz que somos a média das cinco pessoas com quem mais convivemos. A ciência já comprova o "efeito contágio" em hábitos, saúde e ambições. Nossas amizades, muitas vezes formadas pelo acaso ou por proximidade geográfica, precisam ser avaliadas com pragmatismo. Relacionamentos emocionalmente custosos, que exigem muito e entregam pouco, devem dar lugar a companhias que nos elevam e provocam melhorias.

No campo profissional, a trajetória dificilmente é linear. Em minha jornada, flertei com o cinema e a sociologia antes de ancorar na administração e nas finanças. Acredito que ter a coragem para mudar de rota foi essencial, pois acima do retorno financeiro, a carreira exige propósito e autonomia. Quando a remuneração atinge um patamar de conforto, é a vontade de participar de uma história e construir algo perene que nos mantém no jogo.

E por falar em dinheiro, o hábito de poupar e consumir com inteligência é o pilar da independência. A regra de "gastar menos do que se ganha" parece óbvia, mas o deslumbramento do consumo também captura as famílias de alta renda. A disciplina de investir primeiro e consumir depois é o que diferencia o acumulador de riqueza do eterno refém dos boletos. Somado a isso, vem o cuidado com a máquina que executa todo esse planejamento: o seu corpo. Saúde não é uma questão estética, mas o ativo que garante mobilidade e energia para desfrutar o longo prazo.
A esta lista, adicionaria ainda a irreversível decisão de ter (ou não) filhos, a escolha de onde morar e a clareza sobre os seus princípios inegociáveis. Ter esses balizadores bem definidos economiza um imenso capital mental nas encruzilhadas da vida.

Como sócio-fundador de uma consultoria de investimentos, faz parte da minha rotina analisar balanços, mitigar riscos e buscar as melhores alocações de capital para os clientes. Diariamente, vejo o estresse provocado por frações de rentabilidade, ruídos de mercado ou oscilações de curtíssimo prazo.

No entanto, o patrimônio financeiro é apenas um derivativo do portfólio de vida. As decisões mais importantes que você vai tomar estão na mesa de jantar, na rotina matinal, nas amizades e na integridade do seu trabalho.

Os maiores retornos que você poderá colher não vêm de um ativo financeiro milagroso, mas da consistência dos seus bons hábitos, da solidez dos seus relacionamentos e da clareza do seu propósito.

Alocar bem o seu tempo e as suas escolhas vitais é, em última instância, o investimento mais rentável que você jamais vai fazer.

*Sócio-fundador da Pequod Investimentos

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