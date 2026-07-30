Amazônia na Encruzilhada Global: Transição Energética e Soberania

Amazônia (Freepik)

A Amazônia, longe de ser um mundo isolado, é um epicentro sensível às turbulências da geopolítica global. A crise no Oriente Médio, conflitos, insegurança hídrica e instabilidade, projeta efeitos na América do Sul por dois vetores: a corrida por minerais críticos impulsionada pela transição energética e a erosão da governança multilateral, que abre espaço ao unilateralismo. Diante desse quadro, o Brasil precisa reavaliar o papel de suas Forças Armadas na proteção da região.



A transição para uma economia de baixo carbono acelera a busca por lítio, cobalto, níquel, cobre e terras raras, insumos indispensáveis para baterias, turbinas eólicas e painéis solares. Com a instabilidade no Oriente Médio pressionando nações a buscar autonomia energética, a fronteira extrativista desloca-se para territórios com potencial geológico pouco explorado, entre eles a Amazônia. Esse interesse traz riscos concretos: a pressão por grandes projetos de mineração colide com territórios indígenas e unidades de conservação, enquanto a alta global dos preços estimula o garimpo ilegal, com desmatamento, contaminação por mercúrio e violência. O Estado precisa, portanto, de controle territorial efetivo — inteligência, vigilância e resposta rápida em áreas remotas.



Paralelamente, o enfraquecimento das instituições multilaterais incentiva potências a recorrerem a instrumentos unilaterais de pressão. Sanções comerciais vinculadas a critérios ambientais, exigências de rastreabilidade e propostas de internacionalização de biomas tornam a Amazônia vulnerável a narrativas externas que desconsideram a complexidade nacional. A ameaça contemporânea à soberania não se materializa em tropas estrangeiras, mas em coerção econômica e diplomática que busca condicionar a política interna do Brasil.



Nesse cenário, as Forças Armadas assumem um desafio estratégico renovado. Sua presença na Amazônia, amparada pelo Artigo 142 da Constituição, deve enfrentar ameaças híbridas, ilícitos transnacionais, pressão extrativista e coerção geopolítica. A presença robusta demonstra capacidade e vontade de controlar o território, afastando pretensões externas de gestão ou intervenção. Além disso, ela fortalece a posição negociadora do Brasil, permitindo diálogo autônomo sobre mineração sustentável, financiamento climático e cooperação regional.



A convergência entre defesa e agenda ambiental deve incorporar essa leitura geopolítica. Proteger a Amazônia é proteger o Brasil de se tornar refém de uma corrida extrativista desordenada e de um cenário internacional instável. O controle efetivo do território, com monitoramento por satélite, bases fluviais, cooperação entre órgãos e apoio às comunidades locais, é a base de uma postura negociadora autônoma. As Forças Armadas, ao garantirem lei, ordem e integridade territorial, defendem não apenas uma floresta, mas o direito do país de definir seu próprio destino.



* Pesquisador Sênior do Centro Soberania e Clima