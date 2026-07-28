A gratidão paga a conta

A filosofia popular diz que "só devemos gratidão a Deus", verdade absoluta se entendemos que todas as conquistas vêm dEle

Gratidão (Freepik)

A filosofia popular diz que “só devemos gratidão a Deus”, verdade absoluta se entendemos que todas as conquistas vêm dEle. Como pontuou o atleta Cristiano Ronaldo: “Todos os domingos vou à igreja para agradecer a Deus, pois tudo que consegui vem Dele”. Esse reconhecimento expressa a dimensão desse sentimento nobre.



Profissionalmente, sou diretor de uma fundação filantrópica sem fins lucrativos no Recife/PE, dedicada à reabilitação e oftalmologia. Pelo INFOSUS, é o maior serviço oftalmológico filantrópico da América Latina, o que cristaliza a gratidão como força transformadora.



Fazer filantropia em saúde no Brasil é um desafio, sobretudo com as tabelas do SUS. A defasagem dos valores de 1988 estrangula o crescimento e amplia filas. Prazos cirúrgicos estendidos causam prejuízos à população de baixa renda. Mesmo assim, existem ilhas de excelência comprometidas com a sociedade, como a Fundação Altino Ventura (FAV).



Buscando a melhoria contínua, participei da iniciativa da ROCHE com a mentoria Olhar 360, realizada pela CONECTA EXP. O objetivo foi transformar vivências dos usuários em inovação. Com os mentores Eduardo Barros e William Pereira, mergulhamos nas realidades do nosso público.



Ao lidar com pacientes de Pernambuco, vindos do interior e com baixo nível socioeconômico, deparamo-nos com vulnerabilidades. Ficou evidente que essas pessoas jamais teriam acesso à saúde ocular se a instituição não existisse.



Entender esse universo e equilibrar a missão social com recursos limitados é um compromisso diário. A pesquisa trouxe visões reveladoras e quebrou o tabu de que o paciente humilde não teria maturidade digital: 90% dos entrevistados apresentaram bom acesso e domínio das ferramentas de comunicação.



Dados demográficos e clínicos: 76% dos entrevistados foram mulheres, 62% pardas, 72% com catarata, 72% da Região Metropolitana do Recife e 95% acima dos 55 anos.

Analisamos cinco categorias: dificuldades pessoais, acesso, tempo de espera, satisfação médica e gratidão. Com triangulação de olhares e saturação qualitativa, os dados se entrelaçaram. Chamou atenção 60% dos pacientes relatarem prejuízos na leitura bíblica cotidiana, evidenciando o impacto da visão na vida espiritual.



Além disso, 79% demonstraram convicção na cura pelos médicos da Fundação, fruto da empatia do corpo clínico. Identificamos o receio de perder a vaga na fila ou de exames vencerem, medos que derivam da alta confiança na instituição.



O achado mais marcante foi o unânime sentimento de gratidão. Nem a espera nem os entraves tiraram o brilho do vínculo com a FAV; muitos, emocionados, sentiam-se agraciados além do que julgavam merecer.



Na passagem bíblica em que Jesus cura dez leprosos e apenas um retorna para agradecer, vemos a raridade do reconhecimento. Encontrar unanimidade na gratidão por serviços gratuitos é um marco extraordinário.



Esse sentimento revigora nossos planejamentos para expandir o acesso com resolutividade. Afinal, a gratidão já nos pagou a conta de todos. Continuaremos na busca por um SUS mais humano, inovador e transformador.



*Diretor de Operações da Fundação Altino Ventura (FAV) – Recife/PE