Por que a nova DRE interessa a empresários, investidores e à sociedade

A norma modernizou a estrutura da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), uma das principais peças das demonstrações financeiras das companhias brasileiras

Advogados (foto ilustrativa) (Magnific)

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) aprovou o CPC 51 - Apresentação e Divulgação nas Demonstrações Contábeis, por meio da Resolução CFC Nº 1.710, de 13.11.2025, posteriormente acolhida pelas Resoluções CVM Nº 237, de 17.12.2025, e Nº 238, de 23.12.2025.

A norma modernizou a estrutura da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), uma das principais peças das demonstrações financeiras das companhias brasileiras (CIAS). Embora o tema possa parecer técnico à primeira vista, seus efeitos alcançam empresários, investidores, instituições financeiras, fornecedores, órgãos reguladores e toda a sociedade. A nova DRE busca tornar as informações contábeis mais claras, comparáveis e alinhadas aos padrões internacionais de divulgação financeira.

Em um mercado cada vez mais globalizado, a transparência deixou de ser apenas uma exigência legal para se transformar em um ativo estratégico. Para os empresários, o CPC 51 proporciona uma visão mais organizada da geração de resultados do negócio. A melhor segregação entre receitas, despesas operacionais, resultados financeiros e outros efeitos permite identificar com maior precisão onde a CIA efetivamente cria ou destrói valor.

Isso fortalece o processo de tomada de decisões, o planejamento estratégico e a avaliação do desempenho empresarial. Os investidores também são diretamente beneficiados. Com informações mais padronizadas, comparáveis e compreensíveis, torna-se mais fácil avaliar empresas de diferentes setores e identificar aquelas com operações mais eficientes, rentáveis e sustentáveis. A redução da assimetria informacional fortalece a confiança no mercado e favorece decisões de investimento mais seguras e fundamentadas.

As instituições financeiras, por sua vez, passam a contar com informações mais consistentes para a análise de crédito. Uma DRE mais transparente facilita a avaliação da capacidade de geração de resultados e do potencial de pagamento das CIAS, reduzindo riscos e contribuindo para decisões de financiamento mais qualificadas. Os benefícios também se estendem à sociedade. Demonstrações financeiras mais claras fortalecem a governança corporativa (GC), dificultam práticas de manipulação contábil e ampliam a prestação de contas das empresas perante acionistas, credores e demais partes interessadas. Em um ambiente econômico marcado por episódios de fraudes e escândalos corporativos, todo avanço em transparência representa um ganho coletivo.

Além disso, a convergência das práticas contábeis brasileiras aos padrões internacionais amplia a credibilidade do país perante investidores estrangeiros. Empresas que divulgam informações financeiras de maior qualidade tendem a atrair investimentos, ampliar suas operações, estimular a inovação e contribuir para a geração de empregos e renda. É importante destacar que o CPC 51 não modifica apenas a forma de apresentar os números. A norma incentiva uma cultura de maior qualidade da informação contábil e de comunicação mais eficiente com o mercado.

Em outras palavras, reforça a função essencial da contabilidade: representar, com fidelidade, clareza e objetividade, a realidade econômica das empresas. Por essa razão, a aprovação do CPC 51 não deve ser encarada como uma simples mudança técnico-contábil. Trata-se de um avanço relevante para o fortalecimento da confiança nas demonstrações financeiras, para o aprimoramento do ambiente de negócios e para a construção de uma economia mais transparente, competitiva e sustentável. A nova DRE beneficia não apenas as empresas que elaboram suas demonstrações financeiras, mas todos aqueles que dependem de informações contábeis confiáveis para tomar decisões econômicas.



Carla e Cláudio Sá Leitão – Conselheiros de Empresas e Sócios da Sá Leitão Auditores e Consultores.

