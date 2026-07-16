O Pantanal de Benedito

Benedito Ruy Barbosa faleceu aos 95 anos (TV Globo/João Miguel Júnior )

Benedito Ruy Barbosa deixou marcas invioláveis na dramaturgia brasileira. Homem de um preparo cultural raiz altamente elogiavel. Muitas novelas marcaram época na vida de cada um de nós. Vou focar naquela que colocou um estado no mapa nacional e internacional. Pantanal foi um marco para que surgisse o Mato Grosso do Sul nas televisões brasileiras. Audiência pra lá de imbatível. O pantaneiro foi no auge.

Recentemente foi ao ar novamente com uma repaginada espetacular. A do passado marcou uma teoria tragada pelo vento do sucesso. Essa recente foi da mesma forma. O Brasil pode conhecer toda beleza natural do Pantanal. Cenário icônico de fauna e flora. Animais passeando com aves para todo lado. Chalana tocando rio abaixo e rio acima. A gastronomia pantaneira ganhou os lares e restaurantes brasileiros. Uma epopéia de sucesso. O Pantanal virou coqueluche nacional. Turistas desciam no lugar para apreciarem o que se via na tela. Um enredo esplêndido de categoria inominável.

Benedito Ruy Barbosa nos deixou. Sua obra jamais irá se perder. Foi com sua ideia de realizar Pantanal que a viola de coxo ganhou notoriedade. O Mato Grosso do Sul esteve nas telas das televisões de cada lar por meses. Ninguém imaginava toda essa notoriedade. O Estado tem que ser grato ao Benedito Ruy Barbosa. Que pena Mato Grosso do Sul!! O governo do estado não deu uma linha de solidariedade pelo falecimento de quem projetou mundo afora o seu Pantanal!! Que falta de memória incrível! Benedito , peço desculpas pelo ato falho cometido pelas autoridades do Mato Grosso do Sul. Fica triste , não. Tua obra magnífica está em cada coração do povo sul - mato - grossense. Quem ministra o poder não se preocupa muito com essas lembranças. Acham uma chatice. Aliás , você não é o primeiro em não ser lembrado. Fica tranquilo no bom lugar que está que a lista é grande. Muito obrigado Benedito Ruy Barbosa!