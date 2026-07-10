A inclusão que queremos: o que a nova portaria do MEC muda na vida do seu filho?

Autonomia, apoio especializado e combate ao preconceito: conheça as mudanças práticas da nova diretriz do MEC para o futuro das crianças na escola

Recife, PE, 28/08/2025 - ENEM GINAGIO PERNAMBUCANO - Imagens dos personagens que irão participar do ENEM 2025, As alunas, Ana Beatriz e Bianca e o professor, Igaro D"Ávila, todos da escola Ginásio Pernambucano (Rafael Vieira)

Quando lemos sobre novas leis e portarias nos noticiários, a linguagem oficial costuma parecer muito distante da nossa realidade. No entanto, a recente portaria do MEC nº 421, de 15 de maio de 2026, toca diretamente no coração da nossa sociedade e no futuro das nossas crianças: a sala de aula.

Como educadora da rede estadual de Pernambuco, pesquisadora e, acima de tudo, mãe atípica, compreendo os desafios, as preocupações e o malabarismo na rotina de cuidados que nós, famílias, enfrentamos em casa. Sei que a maior angústia de quem tem um filho com deficiência ou neurodivergência é saber se ele será verdadeiramente acolhido, respeitado e estimulado na escola.

A boa notícia é que esta nova diretriz traz mudanças práticas fundamentais não apenas para nós, professores, mas para toda a comunidade. Destaco aqui três pontos que farão a diferença no dia a dia do seu filho.

1 - O fim do desvio de função: o verdadeiro papel do profissional de apoio:

Atualmente, vivenciamos um cenário que angustia muitas famílias e especialistas. Muitas escolas estão usando as atribuições do profissional de apoio escolar de forma totalmente inadequada. Não é raro vermos esse profissional atuando como um "professor particular", fazendo as tarefas pelo aluno e, na prática, isolando a criança com deficiência do restante da turma.

Em outros casos, o professor regente "terceiriza" o aluno para o apoio, esquecendo-se de que a responsabilidade pedagógica por aquela criança é dele. O Artigo 14 da nova portaria vem para corrigir exatamente isso. Ele define que esse profissional não será destinado por "achismo", mas sim por meio de uma avaliação cuidadosa das reais necessidades do aluno (como locomoção, alimentação, higiene ou comunicação).

O objetivo do apoio não é segregar a criança no fundo da sala ou atuar como professor substituto, mas ser a ponte segura para que o aluno ganhe independência e autonomia, aprendendo e interagindo junto com os colegas.

A escola inteira deve se adaptar, e o Artigo 6º reforça isso ao garantir que o Atendimento Educacional Especializado (AEE) aconteça na mesma escola na qual a criança já estuda.

2 - O combate ao preconceito e a força da própria voz:

Um dos avanços mais importantes para a nossa sociedade está no Artigo 26, que fortalece as redes de combate ao "capacitismo" (o preconceito contra pessoas com deficiência, que muitas vezes foca no que elas não conseguem fazer, em vez de focar no seu potencial).

Nós nos dedicamos muito, ao longo do ano letivo, a editar imagens, adaptar apostilas e organizar eventos com materiais visuais para datas de conscientização da inclusão. Tudo isso é vital. Porém, a lei agora garante e incentiva que essas ações tenham o protagonismo direto de pessoas autistas, com Síndrome de Down e outras deficiências.

É a consagração do lema "nada sobre nós, sem nós". Ouvir as próprias pessoas com deficiência ensina aos nossos filhos, desde cedo, o respeito à diversidade na sua forma mais pura.

3 - Cuidar de quem ensina para proteger quem aprende:

Você já deve ter se perguntado: "A escola do meu filho está preparada?". A inclusão só acontece se o professor tiver suporte. O Artigo 17 institui centros de referência em todos os estados para a formação contínua dos educadores.

Isso é fundamental para as famílias porque um professor amparado pelo Estado tem melhores condições de continuar seus estudos, seja buscando novas especializações ou ingressando em programas de mestrado na área da educação.

É esse aprofundamento constante que permite ao professor olhar para uma sala de aula diversa e saber exatamente como adaptar uma prova, como acolher uma criança em crise sensorial e como garantir que todos aprendam no seu próprio tempo.

A inclusão não é um favor; é um direito e uma construção coletiva. A portaria 421/2026 nos entrega um mapa mais seguro para trilhar esse caminho, corrigindo erros do dia a dia e garantindo direitos fundamentais.

Agora, o papel de todos nós (famílias, comunidade e escola) é darmos as mãos e fazermos com que essas palavras saiam do papel e transformem o futuro de cada estudante. A escola que sonhamos não tenta apagar as diferenças; ela faz delas o alicerce para que todos aprendam a voar.

Priscila Cavalcanti é professora; pesquisadora; especialista em Educação Especial e Inclusiva, ABA aplicada ao Transtorno do Espectro Autista, Uso de Mídias na Educação; e mãe atípica.