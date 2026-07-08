A Arquidiocese de Olinda e Recife: patrimônio imaterial do Brasil

Arquidiocese de Olinda e Recife realiza missa de Pentecostes no Geraldão, na capital (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A Arquidiocese de Olinda e Recife é uma das mais importantes circunscrições da Igreja Católica no Brasil, destacando-se por sua influência religiosa, cultural, educacional e política ao longo da história do país. Sua origem remonta à criação da Diocese de Olinda em 16 de novembro de 1676, pelo Papa Inocêncio XI, por meio da bula Ad Sacram Beati Petri Sedem, estando, portanto, em vias de completar 350 anos.

Desde sua criação, a arquidiocese desempenhou papel fundamental na formação intelectual e cultural do Nordeste. O Seminário de Olinda, fundado em 1800, por José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho, tornou-se um dos principais centros de ensino e pesquisa da região, atuando com pioneirismo em filosofia, latim, teologia, matemática e ciências naturais, de modo que a criação do Curso de Direito de Olinda, em 1827, primeiro do Brasil, teve estreita relação com a tradição intelectual da Arquidiocese de Olinda e Recife, pois muitos dos primeiros professores e estudantes do curso de direito tiveram formação nesse ambiente intelectual, que ajudou a difundir as ideias do Iluminismo e do liberalismo em Pernambuco.

Essa dimensão civilizacional exercida pela Arquidiocese de Olinda e Recife e seu compromisso com valores como liberdade, justiça, autonomia política e construção da nação brasileira, nos legou figuras de escol como o Pe João Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro, um dos principais líderes da Revolução Pernambucana de 1817, e o Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, Frei Caneca, figura central da Confederação do Equador de 1824, entre outros. Ademais, diversos Bispos e Arcebispos exerceram grande influência nos debates da nação, em especial, pode-se destacar Dom Vital Maria Gonçalves de Oliveira, protagonista da chamada Questão Religiosa (1872–1875), conflito entre a Igreja Católica e o Império do Brasil em defesa da autonomia eclesiástica diante da interferência do Estado, e mais próximo de nós, Dom Hélder Câmara, uma das maiores referências da Igreja latino-americana, destacando-se pela defesa dos direitos humanos, da justiça social e da paz.

No campo das artes, a Arquidiocese de Olinda e Recife exerceu profunda influência sobre a arquitetura, a pintura, a escultura e a música sacra brasileiras. As Igrejas, Conventos e os Mosteiros construídos entre os séculos XVII e XIX constituem um dos mais importantes conjuntos do barroco brasileiro. Além de preservar um rico patrimônio artístico, a Arquidiocese de Olinda e Recife incentivou a produção de imagens sacras, retábulos, azulejaria, música e literatura religiosa e manifestações culturais populares, muitas das quais permanecem vivas nas celebrações tradicionais de Pernambuco, constituindo parte significativa de nossa pernambucanidade.

No dia 16 de novembro de 2026, a Arquidiocese de Olinda e Recife comemorará seus 350 anos, com a certeza de ser uma instituição de grande relevância para o desenvolvimento e construção da identidade pernambucana e brasileira. Sua atuação ultrapassou os limites da evangelização, espraiando-se para as dimensões educacional, cultural, política e social do Nordeste do Brasil, contribuindo decisivamente para a formação de lideranças intelectuais, para a preservação do patrimônio artístico nacional, para a defesa e apoio a população socialmente desprotegida a quem se faz presente através de seus hospitais, clínicas, asilos, creches e tantos outros aparelhos voltados ao atendimento dos mais vulneráveis.

Seguramente Dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza, auxiliado por seus Bispos auxiliares, continuarão e ampliarão o legado recebido de seus dois Arcebispos Eméritos, Dom Fernando Saburido O.S.B., e Dom José Cardoso O. Carm., e de todos aquelas e aqueles que construíram a Arquidiocese de Olinda e Recife, verdadeiro patrimônio imaterial do Brasil. Parabéns a Pernambuco, ao Nordeste e ao Brasil pela Arquidiocese de Olinda e Recife.

Danilo Vaz-Curado R. M. Costa (advogado e professor universitário)