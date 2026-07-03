Vemos com alarde a concretude de diversas previsões acerca da degradação climática do mundo em que vivemos

É um Novo Mundo de acordo com as Velhas Previsões (Foto: Magnific)

Vemos com alarde a concretude de diversas previsões acerca da degradação climática do mundo em que vivemos, temos a notícia de que em menos de 50 anos os mares avançarão de forma consistente em torno de várias cidades do Globo, temos notícia de que eventos esportivos e de lazer estão sendo interrompidos pelo calor extremo, secas na Amazônia e diversos outros fatos que de fato estão se consolidando com o tempo.



Terremotos recentes causaram estragos catastróficos na Venezuela danificando infraestruturas importantes e tirando a vida milhares de pessoas. A Europa registrou recordes de calor surpreendentes que alarmaram os cientistas climáticos.



De acordo com o artigo 225 da Constituição Federal, “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.



A garantia ao meio ambiente como direito fundamental tem sua raiz no princípio da dignidade humana e é, ao mesmo tempo, garantia do direito à vida e à saúde. Por essa razão não se pode deixar de considerar a sua relevância, bem como não se pode deixar de exigir sua imediata aplicabilidade em conformidade ao artigo 5º, § 1º da Constituição da República de 1988.



Para que isso ocorra, é essencial a sua preservação e manejo de forma sustentável, em que os recursos possam ser utilizados de forma a não acarretar seu esgotamento, podendo ser usufruídos pelas gerações futuras. Esse é um dos princípios do desenvolvimento sustentável, que pretende unir desenvolvimento econômico e preservação ambiental.





Não há mais tempo de esperar, já estamos sentindo ao sairmos nas ruas as consequências de nossa irresponsabilidade ambiental e é meu dever eleger aquele que assuma esta responsabilidade, é meu dever assumir esta responsabilidade, é meu dever praticar atos que visem a curto prazo proteger e atrasar a degradação ambiental ao máximo.



É preciso transformar todos os sistemas e setores do planeta – desde a maneira como produzimos e consumimos alimentos e energia até o desenho de nossas cidades



Lembro de Luiz Gonzaga com seu Xote Ecológico.

Não posso respirar, não posso mais nadar

A terra está morrendo, não dá mais pra plantar

E se plantar não nasce, se nascer não dá

Até pinga da boa é difícil de encontrar

Não posso respirar, não posso mais nadar

A terra está morrendo, não dá mais pra plantar

E se plantar não nasce, se nascer não dá

Até pinga da boa é difícil de encontrar

Cadê a flor que estava aqui?

Poluição comeu

E o peixe que é do mar?

Poluição comeu

E o verde onde é que está?

Poluição comeu

Nem o Chico Mendes sobreviveu.

Que possamos lutar pela dignidade ambiental em nossa sociedade.

Sérgio Ricardo Araújo Rodrigues. Advogado e professor universitário.

