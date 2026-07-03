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É um Novo Mundo de acordo com as Velhas Previsões

Vemos com alarde a concretude de diversas previsões acerca da degradação climática do mundo em que vivemos

Sérgio Ricardo Araújo Rodrigues

Publicado: 03/07/2026 às 08:54

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É um Novo Mundo de acordo com as Velhas Previsões/Foto: Magnific

É um Novo Mundo de acordo com as Velhas Previsões (Foto: Magnific)

Vemos com alarde a concretude de diversas previsões acerca da degradação climática do mundo em que vivemos, temos a notícia de que em menos de 50 anos os mares avançarão de forma consistente em torno de várias cidades do Globo, temos notícia de que eventos esportivos e de lazer estão sendo interrompidos pelo calor extremo, secas na Amazônia e diversos outros fatos que de fato estão se consolidando com o tempo.


Terremotos recentes causaram estragos catastróficos na Venezuela danificando infraestruturas importantes e tirando a vida milhares de pessoas. A Europa registrou recordes de calor surpreendentes que alarmaram os cientistas climáticos.


De acordo com o artigo 225 da Constituição Federal, “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.


A garantia ao meio ambiente como direito fundamental tem sua raiz no princípio da dignidade humana e é, ao mesmo tempo, garantia do direito à vida e à saúde. Por essa razão não se pode deixar de considerar a sua relevância, bem como não se pode deixar de exigir sua imediata aplicabilidade em conformidade ao artigo 5º, § 1º da Constituição da República de 1988.


Para que isso ocorra, é essencial a sua preservação e manejo de forma sustentável, em que os recursos possam ser utilizados de forma a não acarretar seu esgotamento, podendo ser usufruídos pelas gerações futuras. Esse é um dos princípios do desenvolvimento sustentável, que pretende unir desenvolvimento econômico e preservação ambiental.


Não há mais tempo de esperar, já estamos sentindo ao sairmos nas ruas as consequências de nossa irresponsabilidade ambiental e é meu dever eleger aquele que assuma esta responsabilidade, é meu dever assumir esta responsabilidade, é meu dever praticar atos que visem a curto prazo proteger e atrasar a degradação ambiental ao máximo.


É preciso transformar todos os sistemas e setores do planeta – desde a maneira como produzimos e consumimos alimentos e energia até o desenho de nossas cidades


Lembro de Luiz Gonzaga com seu Xote Ecológico.

Não posso respirar, não posso mais nadar
A terra está morrendo, não dá mais pra plantar
E se plantar não nasce, se nascer não dá
Até pinga da boa é difícil de encontrar
Não posso respirar, não posso mais nadar
A terra está morrendo, não dá mais pra plantar
E se plantar não nasce, se nascer não dá
Até pinga da boa é difícil de encontrar
Cadê a flor que estava aqui?
Poluição comeu
E o peixe que é do mar?
Poluição comeu
E o verde onde é que está?
Poluição comeu
Nem o Chico Mendes sobreviveu.

Que possamos lutar pela dignidade ambiental em nossa sociedade.

Sérgio Ricardo Araújo Rodrigues. Advogado e professor universitário.

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