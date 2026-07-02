Durante muito tempo, acreditou-se que a competitividade internacional era uma característica exclusiva dos países

O valor das pontes: como cidades conectadas constroem oportunidades globais (Foto: Magnific)

Durante muito tempo, acreditou-se que a competitividade internacional era uma característica exclusiva dos países. Hoje, a realidade demonstra algo diferente: cidades e regiões passaram a disputar investimentos, talentos, empresas, inovação e conhecimento em escala global. Mais do que localização geográfica, o diferencial está na capacidade de construir conexões.



Essa percepção esteve presente no recente Investe Recife Hub, encontro que reuniu representantes da rede consular, câmaras de comércio, instituições públicas, universidades e lideranças empresariais para discutir estratégias de desenvolvimento econômico, inovação e internacionalização. Mais do que um evento, a iniciativa revelou uma compreensão cada vez mais presente nas economias modernas: nenhuma cidade cresce isoladamente.



Portugal oferece um exemplo interessante dessa transformação. Nas últimas décadas, o país consolidou uma estratégia consistente de inserção internacional, apoiada em instituições como a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), em sua rede diplomática, nas câmaras portuguesas de comércio distribuídas pelo mundo e na mobilização das comunidades portuguesas como instrumentos permanentes de aproximação econômica e institucional.



O resultado vai muito além da atração de investimentos. Portugal passou a fortalecer sua presença internacional por meio da construção de redes de relacionamento capazes de conectar empresas, universidades, centros de inovação, investidores e governos. Essa lógica demonstra que o desenvolvimento econômico contemporâneo depende tanto da qualidade das instituições quanto da capacidade de gerar confiança e cooperação entre diferentes atores.



No Brasil, iniciativas como o Investe Recife Hub evidenciam que essa visão também começa a ganhar espaço. A presença conjunta da rede consular, de câmaras de comércio e de entidades voltadas ao desenvolvimento econômico revela um ambiente favorável ao diálogo internacional e à criação de oportunidades para empresas que desejam ampliar sua atuação além das fronteiras nacionais.

Nesse cenário, as câmaras de comércio assumem papel cada vez mais estratégico. Mais do que representar comunidades empresariais, tornam-se plataformas de relacionamento, intercâmbio de conhecimento, aproximação institucional e geração de negócios. Da mesma forma, organismos como a AICEP demonstram que a promoção econômica internacional depende da atuação coordenada entre setor público, iniciativa privada e entidades representativas.



Pernambuco reúne condições privilegiadas para participar desse movimento. Sua localização geográfica, sua tradição histórica de abertura ao comércio internacional, a presença de universidades, parques tecnológicos e uma ativa comunidade portuguesa criam um ambiente naturalmente vocacionado à cooperação internacional.



Construir pontes nunca foi apenas uma metáfora. É uma estratégia de desenvolvimento. Países que compreenderam isso ampliaram sua capacidade de atrair investimentos, estimular inovação e criar oportunidades para suas empresas. O mesmo vale para cidades e regiões que desejam ocupar posição relevante em uma economia cada vez mais conectada.



No século XXI, desenvolvimento não depende apenas de infraestrutura física. Depende, sobretudo, da capacidade de estabelecer relações de confiança, integrar competências e participar de redes globais. Afinal, são as pontes — institucionais, empresariais e humanas — que transformam proximidade em prosperidade e conexões em desenvolvimento sustentável.

Ivo Tinô do Amaral Junior – Advogado e Presidente da Câmara Portuguesa de Pernambuco