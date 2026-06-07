Sobre Bertini e a Invenção do Cine PE

Alfredo Bertini (Sandy James/DP Foto)

Independentemente de qualquer opinião, Alfredo Bertini teve, para mim, uma importância relevante no cinema brasileiro. Foi um dos responsáveis por colocar Pernambuco no radar do audiovisual nacional ao realizar um feito raro: reunir milhares de pessoas para assistir ao cinema brasileiro numa mesma sala de exibição, possivelmente a maior do país à época, no Centro de Convenções de Pernambuco. Só esse fato já possui enorme valor cultural.

O Cine PE sempre abriu espaço para os curtas-metragens de todo o Brasil. Tive a satisfação de receber premiações com meus trabalhos e, posteriormente, atuar como jurado do festival. Foram dias intensos assistindo a centenas de produções nacionais ao lado de outros profissionais do setor, numa experiência marcante e enriquecedora.

O Festival também contribuiu para minha formação profissional. Participei de oficinas importantes, entre elas a de Roteiro Cinematográfico, ministrada por Di Moreti, e a de Produção Executiva, com Clélia Bessa, experiências que ampliaram meu olhar sobre o fazer audiovisual.

Também destaco a contribuição de Bertini para a preservação da obra de Fernando Spencer. Quando realizamos a transferência e digitalização de materiais em Super-8, os recursos disponíveis eram insuficientes para custear os serviços especializados. Bertini intercedeu junto a produtoras e laboratórios de São Paulo referente ao orçamento, ajudando a viabilizar esse trabalho. Se hoje o acervo audiovisual de Fernando Spencer está preservado e acessível ao público, há uma parcela importante desse resultado que passa pelo apoio e pela colaboração de Alfredo Bertini.

Lembro ainda que, quando integrávamos a diretoria da Associação Brasileira de Documentaristas de Pernambuco (ABD-PE), discutíamos a criação de um grande festival de cinema no estado e, Bertini esteve nesta discussão também, porém saiu na frente e transformou a ideia em realidade.

Grato, segue na paz.

Amaro Filho 05/06/2026

