A Resistência além de Junho: O fenômeno Geraldinho Lins e a batalha diária pelo forró autêntico

Geraldinho Lins (Horus Digital/Divulgação)

A noite de ontem não foi apenas mais uma data na agenda cultural; foi um manifesto de resistência. A gravação do novo DVD de Geraldinho Lins funcionou como um lembrete físico, visual e barulhento de que a cultura de um povo não se rende facilmente às pressões do mercado fonográfico e dos algoritmos. Ver o público cantar junto, testemunhando o registro de mais um capítulo de sua história, nos faz refletir sobre o verdadeiro significado de ser um artista de raiz no Brasil de hoje.



Para quem olha de longe ou apenas consome o forró na efervescência das grandes programações de junho, o sucesso de Geraldinho pode parecer algo natural do calendário. Mas essa história de amor e fidelidade com a nossa identidade começou muito antes, longe dos palcos milionários. Teve início quando ele ainda era um garoto, nos corredores do Colégio Nóbrega, em Recife. Ali, inserido na rotina e na estética do jovem urbano da capital, Geraldinho já operava uma espécie de feitiçaria cultural: ele trazia no peito, no violão e na voz a essência pura do sertão nordestino.



Essa dualidade — o jovem da cidade que traduzia a alma do interior — foi o alicerce de sua carreira. E o mais fascinante é notar que, mesmo após décadas de estrada, grandes turnês e as inevitáveis mudanças do mundo moderno, essa essência nunca se apagou. O menino do Nóbrega continua vivo em cada acorde, mostrando que o Sertão não é apenas um lugar geográfico, mas um estado de espírito que ele escolheu preservar e defender.



Por isso, o verdadeiro fenômeno de Geraldinho Lins reside nos outros onze meses do ano. É muito fácil celebrar o forró quando as fogueiras estão acesas, mas o grande desafio é a luta diária, invisível para as massas nacionais, de quem escolheu carregar essa bandeira quando as luzes dos pátios de evento se apagam. Geraldinho faz parte de uma geração de ouro que simplesmente insiste.



Em um mercado musical cada vez mais pasteurizado, onde ritmos nascem e morrem na velocidade de um clique nas redes sociais e as músicas são produzidas sob medida para durar apenas quinze segundos de coreografia rápida, escolher o forró autêntico é um ato de coragem política e cultural. É dizer "não" às fórmulas fáceis que descaracterizam a nossa herança em troca de visualizações instantâneas.



Essa geração se recusa a se moldar. Enquanto muitos sucumbem à tentação de diluir o som, trocando o fôlego da sanfona por batidas genéricas de computador, esses artistas mantêm o compromisso com a crônica do Nordeste. Eles cantam o amor, a saudade, a feira, o Sertão e o Agreste com a dignidade de quem sabe que está guardando um patrimônio imaterial. É a insistência no balanço da zabumba, no lamento da sanfona e no estalo do triângulo, elementos que conversam diretamente com o coração do público sem precisar de intermediários tecnológicos.



A gravação desse DVD prova que a fidelidade artística gera um vínculo que o tempo e a modernidade não conseguem quebrar. O público que lotou o evento ontem não estava ali atrás de uma novidade efêmera de internet. Estava ali para celebrar uma história de coerência, respeito e estrada. Geraldinho Lins representa o artista que o povo respeita porque nunca o traiu.



O fenômeno que testemunhamos ontem, portanto, vai muito além do registro audiovisual de um show bonito. É a prova viva de que o forró tradicional não é uma peça de museu para ser visitada apenas uma vez por ano. É um organismo vivo, pulsante, alimentado pelo suor diário de artistas que enfrentam a estrada, a falta de espaço na grande mídia de massa e a miopia do mercado. Geraldinho e sua geração nos mostram que a verdadeira alta tecnologia é a autenticidade. O modismo passa, a espuma da novidade evapora, mas a verdade da nossa terra permanece sempre de pé, pronta para a próxima dança.