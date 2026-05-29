João Fonseca faz história, apesar da torcida

João Fonseca após vitória sobre Novak Djokovic, nesta sexta-feira (29) (Dimitar DILKOFF / AFP)

Que jogo maravilhoso de tênis foi visto nesta sexta (29) na quadra central de Roland Garros. João Fonseca, de 19 anos, fez história ao vencer um dos maiores tenistas de todos os tempos, Novak Djokovic, de virada por 3 sets a 2.

Vão dizer que Djoko aos 38 anos, está em fim de carreira, mas ainda é um jogador excepcional. A vitória de João foi espetacular e veio com excelentes golpes, com um jogo cada vez mais refinado.

João ganhou, vamos falar, apesar da torcida brasileira na quadra central de um templo do tênis. Que se excede num esporte que necessita de controle mental, como João tem admitido nos últimos tempos. Por várias vezes a torcida, imaginando ajudar João com seus gritos descontrolados, deu sobrevida ao malandro Djokovic. Nas cordas, o sérvio ganhou fôlego para prolongar o jogo e aumentar o desgaste de João. Que já fez história, mesmo que, cansado, na próxima rodada perca para um tenista inferior.