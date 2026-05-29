Pernambuco tem agora uma raça para chamar de sua. É o Berganês, o maior carneiro em linha reta do Brasil

Berganês (Reprodução/Redes sociais)

Pernambuco tem agora uma raça para chamar de sua. É o Berganês, o maior carneiro em linha reta do Brasil. O que nos deixa com um sentimento especial de orgulho e pertencimento.

Orgulho de nosso estado, de nosso Sertão, de um povo que transforma adversidade em força produtiva e inovação.

Raça desenvolvida no município de Dormentes, no coração do Sertão do São Francisco, o Berganês está sendo homologado pelo Ministério da Agricultura. Trata-se da primeira raça genuinamente pernambucana, desenvolvida com o saber, a persistência e a inteligência do nosso povo sertanejo.

O Berganês não nasceu por acaso. Ele é fruto de décadas de trabalho iniciado ainda nos anos 1980, a partir do cruzamento entre a raça brasileira Santa Inês e a italiana Bergamácia. O resultado é um animal robusto, adaptado às condições do semiárido, resistente à seca, plenamente integrado à vegetação nativa da caatinga e com alto desempenho produtivo.

Conhecido como “carneiro-boi”, o Berganês impressiona pelo porte, podendo alcançar até 160 quilos de peso vivo entre 18 e 24 meses. Isso não é apenas um dado técnico, é uma demonstração concreta do potencial econômico que essa raça representa para os criadores e para toda a cadeia produtiva da caprino-ovinocultura em Pernambuco.

A caprinovinocultura é um dos pilares da economia do nosso sertão. Ela gera emprego, renda, segurança alimentar e fixa o homem e a mulher no campo com dignidade. Investir nesse setor é investir diretamente no desenvolvimento regional e na redução das desigualdades.

Estive ao lado da governadora Raquel Lyra em Dormentes, participando da abertura da Caprishow. A maior feira do Brasil quando o assunto é caprinovinocultura. A Caprishow é muito mais do que uma exposição: é um espaço de negócios, inovação, troca de conhecimento e valorização da cultura sertaneja.

É nesse ambiente de fortalecimento do setor que o Berganês foi oficialmente reconhecido, consolidando um avanço histórico para Pernambuco e colocando nosso estado em posição de destaque no cenário nacional da ovinocultura.

Este não é apenas um reconhecimento técnico. É de uma identidade, da capacidade do nosso povo de inovar mesmo diante das dificuldades. É o reconhecimento de que o Sertão é, sim, um lugar de produção, de ciência, de desenvolvimento e de futuro.



Que possamos seguir apoiando políticas públicas, investimentos e iniciativas que fortaleçam a caprino-ovinocultura e valorizem o produtor rural pernambucano.

Viva Dormentes. Viva o Sertão. Viva o Berganês.

