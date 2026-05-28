Destino compartilhado: Uma Animação de IA sobre a Comunidade China-CELAC com um Futuro Compartilhado

Os cinco programas lançados pela China e pelos países da América Latina e do Caribe (ALC) sobre solidariedade, desenvolvimento, civilização, paz e conectividade entre os povos entrelaçaram seus destinos

Destino compartilhado é uma animação de IA sobre a comunidade China-CELAC (Reprodução de vídeo/Xinhua)

Como uma ponte que transcende montanhas e oceanos, os cinco programas lançados pela China e pelos países da América Latina e do Caribe (ALC) sobre solidariedade, desenvolvimento, civilização, paz e conectividade entre os povos entrelaçaram seus destinos. Assista ao vídeo.

Narrador: Para escalar picos imponentes, não há caminho fácil. Uma única árvore não faz uma floresta. A força da união é suficiente para construir qualquer ponte.

No entanto, sempre existem vilões que procuram cortar o caminho dos outros e ocupar as terras dos outros como suas propriedades privadas.

Cacique Arara: Nobre cavaleiro, pedimos sua ajuda para construir uma ponte na nossa floresta tropical.

Cavaleiro Panda: Força! Segurem bem os troncos! Firmem bem a fundação! A passagem será aberta!

Chefe Águia careca: Todos, parem já! Não permito que construam ponte nenhuma. Obedeçam! Gente rude, o que estão fazendo com essa agitação toda? Esta floresta é meu território - meu quintal!

Engenheiro Papa-figo: Estamos construindo uma ponte para todos. O que isso tem a ver com você?

Chefe Águia careca: Muito bem, você tem coragem. Hão de se arrepender. Vou fazer vocês pagarem caro!

Cavaleiro Panda: Continuem! A ponte tem que ser construída!

Engenheiro Papa-figo: Ah!

Tenente de Garras de Ferro: Isso é aviso para quem ousar construir a ponte!

Engenheiro Papa-figo: Companheiros, não recuem! Defendam a floresta e continuem construindo!

Cacique Arara: Devemos continuar?

Cavaleiro Panda: Sigamos em frente! Construamos a ponte! Salvemos a floresta! Nem um passo atrás!

Narrador: O caminho da vida é longo, mas quem vive do mal nunca vai longe. Nossa terra não pode ser violada. Um destino compartilhado nunca foi uma conversa vazia.

Cacique Arara: A ponte sobre o abismo traz riqueza à floresta. Ao ligar nossos corações, ela une também nossos destinos.

Cavaleiro Panda: De fato! A estrada está aberta; nossos corações também estão conectados. Isso mostra a coragem dos heróis e a união dos irmãos de armas. Com sangue e determinação, construímos esta passagem centímetro por centímetro e protegemos nossa terra natal.