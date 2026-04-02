Governança em ordem: o que 30 anos de prática me ensinaram sobre sucessão e valor

Governança corporativa não é teoria, é prática de proteção de valor

Aperto de mãos (Freepik )

Ao longo de mais de três décadas assessorando empresas familiares, vi de perto um padrão que se repete: negócios sólidos, construídos com dedicação, mas sustentados por relações informais, decisões concentradas e pouca clareza de papéis. Enquanto tudo vai bem, isso parece suficiente, mas, diante de uma sucessão, planejada ou não de uma possível venda, essas fragilidades vêm à tona.



Governança corporativa não é teoria, é prática de proteção de valor.



Acordo de sócios bem estruturado, conselhos de administração e consultivos atuantes, regras claras de decisão e definição de papéis criam o que toda empresa precisa para atravessar momentos críticos: previsibilidade, transparência e alinhamento.



Na sucessão, isso é decisivo, já acompanhei famílias que perderam valor e harmonia por não terem critérios objetivos para escolha de sucessores. Por outro lado, empresas que investiram em governança conseguiram conduzir transições com segurança, separando emoção de decisão e preservando a continuidade do negócio.



Quando não há sucessor, ou quando a família opta por liquidez, a governança se torna ainda mais estratégica, o mercado não paga apenas pelo resultado atual, mas pela capacidade de o negócio seguir sem depender de uma única pessoa. Empresas organizadas, com informações confiáveis e riscos mapeados, alcançam “valuation” mais justo, as demais, invariavelmente, sofrem perdas de valor e credibilidade.



Governança é, na prática, o que transforma anos de trabalho em valor realizável.



A boa notícia é que esse caminho pode ser estruturado com método, disciplina e o apoio de profissionais experientes, é possível organizar a casa, alinhar expectativas e preparar a empresa, seja para a próxima geração, seja para o mercado.



Depois de tantos anos, uma convicção permanece: quem organiza hoje, protege o legado e maximiza o valor amanhã.



Por Domingos Ricca da Ricca Associados