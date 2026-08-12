O projeto terá uma operação integrada, reunindo o recebimento do gás importado por navios, a regaseificação e a geração de energia na mesma região.

J&F planeja complexo com terminal de gás natural e termelétrica em Suape (Foto: Divulgação/Porto de Suape)

A J&F planeja construir um terminal de gás natural liquefeito (GNL) e uma usina termelétrica de grande porte na região do Porto de Suape, em Pernambuco.

O projeto terá uma operação integrada, reunindo o recebimento do gás importado por navios, a regaseificação e a geração de energia na mesma região. É um negócio de vários bilhões de reais em investimento.

O empreendimento será desenvolvido pela Âmbar Energia, empresa do grupo que possui 59 unidades de geração e 6,3 GW de potência instalada, com forte atuação em gás natural.

Procurada, a Âmbar não respondeu.