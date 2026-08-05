Foragidos com mandado de prisão, Mohamad Hussein Mourad, o Primo, e Roberto Augusto Leme, o Beto Louco, estariam escondidos no Líbano, protegidos por facção local

Líbano (IBRAHIM AMRO / AFP)

Coluna Esplanada (crédito: Esplanada)

BRASÍLIA, SEXTA-FEIRA, 31 DE JULHO DE 2026 - Nº 4.410

No Oriente



Foragidos com mandado de prisão, Mohamad Hussein Mourad, o Primo, e Roberto

Augusto Leme, o Beto Louco, estariam escondidos no Líbano, protegidos por facção

local. Eles foram citados em 1ª mão pela Coluna há mais de ano como controladores da Copape – com redes de postos ligados ao PCC. Mas quem está suando frio com medo de ser preso é um presidente de partido no Brasil, por ligação com a dupla – em

sociedade com jatinhos que voavam para fazer RP com políticos.



PT em chamas



Estado onde Lula da Silva tem forte apoio, o Pará vê o PT, partido do presidente, em pé

de guerra. O senador Beto Faro, que já tem o filho deputado federal, lançou a esposa

para a Câmara dos Deputados também. Controlador da Executiva estadual, é forte no

interior e nas classes B e C, mas aliados reclamam espaço e atenção para além da

família. Depois dos Barbalho, em 2027 pode ter a família mais poderosa por lá.



Polícia Digital



O Núcleo de Observação e Análise Digital da Polícia Civil de São Paulo monitora mais

de 1.980 alvos e, desde sua criação do NOAD em junho, funciona 24h e salvou 406

vítimas de 1.108 ataques online. É força-tarefa que atua na prevenção e investigação de

crimes cometidos ou planejados no ambiente virtual. Reúne policiais civis, militares e

peritos digitais que monitoram redes sociais, jogos online e fóruns.



Sua casa



O Governo Federal soltou licitação para construir 4.221 casas populares na Bahia e 664

em Pernambuco, através do Ministério dos Povos Indígenas e das Cidades – com

pagamento pela Caixa no total de R$ 500 milhões. O projeto depende da demanda pelas unidades e do aval dos ministérios do cadastro do beneficiário.



Nosso ouro



O mercado do ouro cresceu estupendamente de meses para cá, principalmente com a

derrocada da ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela. E os bancos europeus, China e

Rússia estão comprando mais o metal. Algo está acontecendo nos garimpos e nas

mineradoras. Prova foi o flagrante de 180 kg de ouro num jatinho em Mato Grosso.



Braille no vermelho



A Abridef, associação do setor de tecnologia assistiva, afirma que o Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educação ainda não quitou os serviços de impressão dos livros

didáticos em braille de 2026. As ordens de execução foram assinadas e carimbadas, e a praxe de mercado é o pagamento em 30 dias. Já passam de dois meses. A associação cobra a publicação imediata do edital de 2027 para o País não repetir o ciclo.

ESPLANADEIRA



#Gi Hospitality estreia nova marca e prevê crescer 30% no setor hoteleiro. #Instrumento de Garantia cresceu 14% em maio, aponta FenaCap. #Fundación Mapfre oferece bolsas para Pesquisas em Saúde ou Seguros/Previdência. Insc: até 22/10: tinyurl.com/9954ud7n. #Grana Capital lança assistente de IA para organizar contas: granasmart.com.br. #Barralife Medical Center recebe hoje evento sobre mudanças climáticas. #Advogada Renata Vilhena Silva debateu judicialização de terapias contra o câncer no Einstein (SP).