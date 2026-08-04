O Governo do Paraguai atraiu tantas multinacionais brasileiras, argentinas e europeias que está sem energia para entregar às novas plantas. Pedidos pendentes da indústria a ser instalada chegam a 6.300 MW.

Presidente do Paraguai, Santiago Peña (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Coluna Esplanada (crédito: Esplanada)

BRASÍLIA, SEXTA-FEIRA, 31 DE JULHO DE 2026 - Nº 4.410

Paraguai vem pra cima



O Governo do Paraguai atraiu tantas multinacionais brasileiras, argentinas e europeias

que está sem energia para entregar às novas plantas. Pedidos pendentes da indústria a

ser instalada chegam a 6.300 MW. Isso é mais do que a Usina Itaipu entrega para o

País. O caso foi manchete do “Última Hora” de Assunção no sábado. A Coluna revelou

há meses que o Governo hermano tem atraído grandes empresários brasileiros, os

presenteando com cidadania e facilitando instalações, onde a carga tributária chega no

máximo a 15%. Além de marcas tradicionais já com filiais no país vizinho, mais de 300

empresas daqui, de todos os portes, avaliam operar no Paraguai de olho no eixo Chile-

China via Rota Bioceânica por terra. Eis o maior desafio hoje: A trava do crescimento

está na demanda de energia. O Governo do Paraguai já avalia internamente rediscutir

com o do Brasil o contrato de distribuição da usina binacional.



O nome



O jovem Renan Jair, vereador em Balneário Camboriú (SC), resolveu omitir o 1º nome

na urna e aposta forte na eleição para deputado federal como homônimo do pai: se

lançou descaradamente como Jair Bolsonaro. Aliás, o clã, por ora, é a família que mais

tem gente disputando cargos este ano. Tem Flávio (à Presidência), Carlos (ao Senado

por SC), Jair Renan e a mãe dos três mais velhos, Rogéria, a federal pelo Rio.



De novo, os K



A derrubada do sigilo do inquérito da PF sobre Jaques Wagner revela o que a Coluna

tem citado. Volta a aparecer um Kruschewsky nos autos policiais. Nas mensagens, o

senador menciona o ex-diretor jurídico do Master André Kruschewsky, que levou R$ 22

milhões do banco. Ele é primo do procurador e advogado de Daniel Vorcaro na Bahia,

Eugênio Kruschewsky, que transita bem, muito bem no TJ do Estado.



INPP $obre Roda$



O MinC avisou à Coluna que os R$ 6 milhões para o “Cultura sobre Rodas”, liberado

pela pasta, vieram de emenda impositiva do deputado federal Murillo Gouvea (PSDB-

RJ). A verba cairá na conta do Instituto Nacional de Políticas Públicas (INPP), entidade

privada comandada por um ex-dono de... açaiteria. O projeto visa “formação técnica e

capacitação em produção audiovisual, além da realização de sessões de cinema”.

ABIN na linha



Entidades ligadas à Agência Brasileira de Inteligência estão com expectativas em alta,

sobre acordo costurado entre os senadores Nelsinho Trad (PSD-MS) e o presidente da

Casa, Davi Alcolumbre (União-AP) para a votação do Marco Legal da Inteligência (PL

6.423/25). Todas as grandes democracias têm leis detalhadas de inteligência. O Brasil

tem uma lei de 1999 que criou órgãos, mas... não criou regras.



Negão do agro



Hélio Negão, que migrou do Rio, chegou a Roraima como candidato ao Senado com

uma gafe de Magno Malta – que telefonou em viva voz do palanque da convenção do

PL para Flávio Bolsonaro. O presidenciável anunciou dia 22/7 a esposa do senador

Hiran Gonçalves (PP), Gerlane Baccarin, como a vice de Artur Henrique (PL) candidato

ao Governo. Foi super rejeitada. E este escolheu Aroldo Cathedral (Novo).

ESPLANADEIRA



#Casa das Cooperativas recebe na quinta (6) 1ª edição do Ponto de Conexão no

RIW. #Alexandre Fonseca (CCIFB-RJ) moderará painel sobre parcerias no RIW.

#LavPop planeja implementar 400 lavanderias em SP até 2030. #Lance! e Olho na

BET discutem inovação, IA e transformação digital no RIW. #Única latino-americana

no ChinaJoy, Moclick lança Bridge e expande na Ásia. #Icatu Seguros amplia capital

segurado para R$ 150 mi, maior do mercado no País.



