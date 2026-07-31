Açaí & vinho
O Instituto Nacional de Parcerias Públicas (INPP) é uma entidade privada, pelo visto no D.O. da União, muito admirada pelos ministérios da Cultura e Turismo
Publicado: 31/07/2026 às 07:20
Vinho (Freepik)
BRASÍLIA, SEXTA-FEIRA, 31 DE JULHO DE 2026 - Nº 4.410
Açaí & vinho
O Instituto Nacional de Parcerias Públicas (INPP) é uma entidade privada, pelo visto no
D.O. da União, muito admirada pelos ministérios da Cultura e Turismo. A ponto de
abocanhar dinheiro público sem licitação – sim, como 200 milhões de brasileiros, você
nem sabe que ele existia. Tem recebido milhões de reais dos ministérios. Em Brasília,
via Turismo, levou R$ 562.850 com “dispensa de chamamento público” para a 1ª edição
do Wine Festival. Outro projeto é para o Rio de Janeiro. O MinC resolveu pagar, sem
licitação ou chamamento público, R$ 6 milhões ao projeto “Cultura sobre rodas”, de
“ações de formação técnica e capacitação em produção audiovisual e cinema” em 14
cidades do Estado. O INPP, que não tem site ou contato de telefone público, é tocado
por Hugo Dleon Nunes Batista, que era dono da ME Alquimia Açaí e Vitaminas. Um
astro, pelo visto. Não conseguimos contato por ora.
Sob hélices
Passaram-se os dias de ida a jatinho para o Ribeirão Claro (PR) para o ministro do STF
Dias Toffoli. Se quiser visitar o Resort Tayayá, do qual já foi sócio e onde bem
frequenta, ele pode agora aterrissar de helicóptero. A Aeronáutica publicou ontem a
Portaria que autorizou o heliponto do hotel. É o Plano Básico de Zona de Proteção de
Heliponto (PBZPH). O processo é o nº 67613.900857/2025-51.
Gestão pública
O Centro de Liderança Pública e a Fundação Armando Alvares Penteado abrem, no dia
3 de agosto, inscrições para a 10ª turma do Master em Liderança, Política e Gestão
Pública, uma das mais relevantes pós-graduações do País voltadas ao desenvolvimento
de servidores, gestores e lideranças comprometidas com a melhoria do serviço público
brasileiro. As inscrições serão até dia 25 de setembro.
Da arquibancada
Com o fim da Copa do Mundo, levantamento do Melhor Envio, logtech da LWSA,
aponta que os jogos da Seleção Brasileira derrubaram em até 40% o volume de pedidos
no e-commerce, sem que esse consumo fosse recuperado nos dias seguintes. Os dados
mostram ainda que o torneio não expandiu o mercado, mas redistribuiu a demanda entre categorias, com Moda registrando alta de 6,2% durante a competição.
Brasil na limpeza
O mercado brasileiro de produtos de limpeza doméstica movimenta R$ 39 bilhões por
ano. O 4º maior do mundo, segundo a ABIPLA. Entretanto, o brasileiro gasta, em
média, apenas R$ 42,20 por mês (US$ 7,55) com esses produtos, o equivalente a 4% da
média mundial. Mauro Silveira, diretor da Klivex, afirma que há espaço para o
crescimento deste setor com soluções mais eficientes e tecnológicas.
Sua Saúde
Dados da Funcional, empresa para programas de acesso e adesão em saúde, mostra que
medicamentos modernos para diabetes, como Ozempic, Rybelsus, Jardiance e Forxiga,
já representam 62,7% do valor movimentado na categoria nos programas corporativos
de saúde. O estudo identificou que 22,4% das pessoas em tratamento também utilizam
simultaneamente terapias para hipertensão arterial e dislipidemia (colesterol alto).
ESPLANADEIRA
#Mariana Schamas lança sábado “A dor é um convite para a mudança”, Livraria da
Vila (SP). #ABF e Apex abrem inscrições para missão China entre 27/8 e 5/9.
#Gretchen participou de live com Dr. Ubirajara Barroso Jr e jornalista Lucia Helena
sobre cirurgia íntima: @ubirajarabarrosojr. #Boulevard Genève abre visitas guiadas e
exposição do marco zero do turismo de Campos do Jordão. #SumUp cria oferta
multiprodutos para impulsionar micro e pequenos empreendedores. #Blend BBQ
Festival acontece de sexta a domingo, no Recreio Shopping (RJ).