O Instituto Nacional de Parcerias Públicas (INPP) é uma entidade privada, pelo visto no D.O. da União, muito admirada pelos ministérios da Cultura e Turismo

Vinho (Freepik)

Coluna Esplanada (crédito: Esplanada)

BRASÍLIA, SEXTA-FEIRA, 31 DE JULHO DE 2026 - Nº 4.410



Açaí & vinho



O Instituto Nacional de Parcerias Públicas (INPP) é uma entidade privada, pelo visto no

D.O. da União, muito admirada pelos ministérios da Cultura e Turismo. A ponto de

abocanhar dinheiro público sem licitação – sim, como 200 milhões de brasileiros, você

nem sabe que ele existia. Tem recebido milhões de reais dos ministérios. Em Brasília,

via Turismo, levou R$ 562.850 com “dispensa de chamamento público” para a 1ª edição

do Wine Festival. Outro projeto é para o Rio de Janeiro. O MinC resolveu pagar, sem

licitação ou chamamento público, R$ 6 milhões ao projeto “Cultura sobre rodas”, de

“ações de formação técnica e capacitação em produção audiovisual e cinema” em 14

cidades do Estado. O INPP, que não tem site ou contato de telefone público, é tocado

por Hugo Dleon Nunes Batista, que era dono da ME Alquimia Açaí e Vitaminas. Um

astro, pelo visto. Não conseguimos contato por ora.



Sob hélices



Passaram-se os dias de ida a jatinho para o Ribeirão Claro (PR) para o ministro do STF

Dias Toffoli. Se quiser visitar o Resort Tayayá, do qual já foi sócio e onde bem

frequenta, ele pode agora aterrissar de helicóptero. A Aeronáutica publicou ontem a

Portaria que autorizou o heliponto do hotel. É o Plano Básico de Zona de Proteção de

Heliponto (PBZPH). O processo é o nº 67613.900857/2025-51.



Gestão pública



O Centro de Liderança Pública e a Fundação Armando Alvares Penteado abrem, no dia

3 de agosto, inscrições para a 10ª turma do Master em Liderança, Política e Gestão

Pública, uma das mais relevantes pós-graduações do País voltadas ao desenvolvimento

de servidores, gestores e lideranças comprometidas com a melhoria do serviço público

brasileiro. As inscrições serão até dia 25 de setembro.



Da arquibancada



Com o fim da Copa do Mundo, levantamento do Melhor Envio, logtech da LWSA,

aponta que os jogos da Seleção Brasileira derrubaram em até 40% o volume de pedidos

no e-commerce, sem que esse consumo fosse recuperado nos dias seguintes. Os dados

mostram ainda que o torneio não expandiu o mercado, mas redistribuiu a demanda entre categorias, com Moda registrando alta de 6,2% durante a competição.



Brasil na limpeza



O mercado brasileiro de produtos de limpeza doméstica movimenta R$ 39 bilhões por

ano. O 4º maior do mundo, segundo a ABIPLA. Entretanto, o brasileiro gasta, em

média, apenas R$ 42,20 por mês (US$ 7,55) com esses produtos, o equivalente a 4% da

média mundial. Mauro Silveira, diretor da Klivex, afirma que há espaço para o

crescimento deste setor com soluções mais eficientes e tecnológicas.



Sua Saúde



Dados da Funcional, empresa para programas de acesso e adesão em saúde, mostra que

medicamentos modernos para diabetes, como Ozempic, Rybelsus, Jardiance e Forxiga,

já representam 62,7% do valor movimentado na categoria nos programas corporativos

de saúde. O estudo identificou que 22,4% das pessoas em tratamento também utilizam

simultaneamente terapias para hipertensão arterial e dislipidemia (colesterol alto).

ESPLANADEIRA



#Mariana Schamas lança sábado “A dor é um convite para a mudança”, Livraria da

Vila (SP). #ABF e Apex abrem inscrições para missão China entre 27/8 e 5/9.

#Gretchen participou de live com Dr. Ubirajara Barroso Jr e jornalista Lucia Helena

sobre cirurgia íntima: @ubirajarabarrosojr. #Boulevard Genève abre visitas guiadas e

exposição do marco zero do turismo de Campos do Jordão. #SumUp cria oferta

multiprodutos para impulsionar micro e pequenos empreendedores. #Blend BBQ

Festival acontece de sexta a domingo, no Recreio Shopping (RJ).