Até ontem 18h o portal do TSE registrava apenas seis candidaturas a Governos, oito ao Senado, e pouco mais de 600 e 500, para deputado federal e estadual, respectivamente, em todo o Brasil

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasi)

Coluna Esplanada (crédito: Esplanada)

BRASÍLIA, QUARTA-FEIRA, 29 DE JULHO DE 2026 - Nº 4.408



Sem pressa



Até ontem 18h o portal do TSE registrava apenas seis candidaturas a Governos, oito ao Senado, e pouco mais de 600 e 500, para deputado federal e estadual, respectivamente, em todo o Brasil. Nenhum candidato a presidente da República ainda mostrou as caras – e seu patrimônio. Sob ordem de pelo menos dois de sete caciques, os jurídicos dos partidos estão reticentes em já enviar os dados, para evitar que fomentem ataques pessoais na pré-campanha, nas redes sociais em especial. O sistema nacional do TSE com registro de candidaturas a todos os cargos eletivos deste ano é atualizado a cada 60 segundos. Estamos de olho.



Água coreana



No domingo (26), um cargueiro militar KC90, do Governo da Coréia do Sul, aterrissou em Brasília 20 minutos antes do pouso do Boeing 747 que trouxe o presidente sul-coreano Lee Jae-myung, para agenda com o presidente Lula da Silva. O KC, fabricado no Brasil, trouxe mais que a comitiva militar: toda a água e comida de Lee Jae e primeira-dama para os dias de visita. É praxe de chefes de Estados desconfiados.



Neto Flex



Depois de virar meme em 2022 por dizer que também era negro, ACM Neto, que disputará o Governo da Bahia, virou o “Neto Flex” nas mãos de João Santana. O marqueteiro vai lançar à urna apenas “Neto” – uma forma de driblar os descontentes com o carlismo histórico pela força da sigla, atrás dos votos da centro-esquerda; ao passo que o sobrenome lembra aos apoiadores do clã que ele tem o sangue azul do avô.

Aposta no vazio



A luta contra a ludopatia nessa era de avanço bilionário das .bet – em arrecadação, investimento em publicidade e pagamento de impostos – está totalmente nas mãos das próprias operadoras de jogos. O Governo Federal não tem mãos para monitorar e se limita a receber dados de ludopatas bloqueados pelas próprias .bet. O que fica sob suspeição também.



Ajuda, deputada?



Os feirantes da Feira da Torre em Brasília, que sofreram buscas em operação invasiva e arrogante de fiscais do Ibama comandados por Roberto Cabral, recorreram à deputada Érica Kokay (PT-DF) para tentar recuperar materiais. Cabral, velho conhecido por exposições de suas operações, foi candidato a deputado em 2022 pelo Rede. A dúvida é: Kokay vai ajudar os feirantes ou o fiscal que até hoje é protegido pelo Ibama?

Zzzzz...



A VIVO passa um sufoco esta semana com o operacional. As lojas próprias do Conjunto Nacional e do Park Shopping em Brasília ficaram com sistema off na segunda-feira e em instabilidades há dias. O problema, dizem atendentes, é nacional. A assessoria da operadora não enviou nota oficial mas questiona as informações. Deveria dar um pulo na rua para conferir.



ESPLANADEIRA



#Projetos digitais Calçados Bibi avançam 39% no 1º semestre. #Pravaler anuncia 5ª edição do Prêmio Educação Transforma para alunos e ex-alunos que utilizaram financiamento. #PUC-Rio participa até sábado da 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em Niterói. #Com 23 procedimentos, Hospital Brasília lidera transplantes de fígado entre unidades privadas do DF. #Uni. Veiga de Almeida debate hoje mercado de trabalho, no NorteShopping (RJ). #Francis lança linha masculina Oud & Sândalo para autocuidado.

