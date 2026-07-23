O próximo presidente da República vai ter o direito constitucional de nomear quatro ministros para o Supremo Tribunal Federal nos quatro anos vindouros

Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil (Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

Coluna Esplanada (crédito: Esplanada)

BRASÍLIA, QUINTA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 2026 - Nº 4.404

O que está em jogo

O próximo presidente da República vai ter o direito constitucional de nomear

quatro ministros para o Supremo Tribunal Federal nos quatro anos vindouros,

resultado da aposentadoria esperada deste quarteto. É isso que está em jogo,

principalmente, nos staffs partidários dos principais presidenciáveis. Alguns

deles já têm lista de preferidos, e o lobby dos pretensos é forte entre os

pré-candidatos nos bastidores. É o resultado de um País no qual a Suprema

Corte está mandando muito – até na política. Nada, ninguém está acima do

STF hoje, nem o CNJ – que deveria fiscalizar e punir, mas é controlado pelos

próprios ministros. Tornou-se a mais corporativa e poderosa instituição do

País.

Farra da oposição

É fato que Flávio Bolsonaro não se ajuda, fala de improviso e se complica.

Como o pai. Mas foi mal interpretado no evento com embaixadores na terça

(21). Ele defendeu o sistema eleitoral brasileiro, e citou a fraude nas eleições

venezuelanas embasado na denúncia do Governo dos EUA. Lembrou que a

fabricante Smartmatic, de lá, tem ligações aqui. E é fato. A empresa fez

treinamentos com técnicos do TSE no Brasil, mas não fabricou as urnas. A

oposição distorce e faz a farra.

Fui!!

Ciro Nogueira (PP) pulou fora da campanha de Flávio por sobrevivência

política pessoal. Fechou com Lula da Silva no Piauí para tentar reeleição ao

Senado. Nenhuma novidade para quem foi líder de todos os Governos desde

FHC. Até ministro de Bolsonaro – antes dele entrava com pé na porta no

gabinete de Dilma Rousseff.

Concorrência desleal

A Itália instaurou investigação contra a Biogen por suspeita de dificultar a

venda de medicamento contra a esclerose múltipla da concorrente Sandoz –

vendido aqui com preços até 20% inferiores. A apuração começou em maio,

pela Autoridade Italiana de Concorrência e Mercado (o CADE de lá). Ela

investiga uma estratégia da Biogen de vincular acesso a seu teste diagnóstico

à prescrição de seu próprio medicamento.

Roteiros de charme

O Brasil acaba de ganhar um importante reforço na promoção internacional.

Em cooperação técnica com a Embratur, a Associação de Hotéis Roteiros de

Charme realizou ações de promoção e capacitação com o trade europeu e

conquistou o apoio de mais de 15 embaixadas e consulados brasileiros no

exterior, posicionando seu portfólio de hotéis sustentáveis brasileiros como

referência nas prateleiras do turismo mundial.

Vivo é viva....

Uma artimanha da VIVO é revelada em Brasília nas lojas de revendas de

aparelhos de celular. Consumidores procuram os estabelecimentos com

dificuldades de sinal, crendo serem os aparelhos o problema. A verdade é que

a operadora tem dificultado o sinal para o cliente aparecer na loja, fazer

upgrade de plano e outras compras. Temos casos concretos em mãos. Para

disfarçar, atendentes “reforçam o sinal 5G” na hora.

ESPLANADEIRA

#Auddas abre inscrições para imersão para consultorias nos dias 5 e 6/8, em

SP. #Forma Turismo leva 30 mil estudantes a Porto Seguro (BA) para

formaturas em 2026. #6ª edição do Circuito Biogás nos Estados estará na

Bahia. #Builders by Skyone lança curso para liderar equipes com pessoas e

agentes de IA. #TIM lança TIM Ultracombo e reforça convergência com mais

benefícios. #Sesc Mesa Brasil participa da Flip 2026 com oficinas, mesas de

conversa e arrecadação de doações.