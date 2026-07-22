Senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Carlos Moura/Agência Senado)

Coluna Esplanada (crédito: Esplanada)

BRASÍLIA, QUARTA-FEIRA, 22 DE JULHO DE 2026 - Nº 4.403

Tesouraço na campanha

Exatamente quatro anos após a polêmica reunião que resultou na inelegibilidade de Jair Bolsonaro, na qual falou para embaixadores de vários países para atacar as urnas eletrônicas, um Bolsonaro agora se reuniu com o grupo em cenário bastante distinto. O pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL) palestrou ontem para mais de 50 diplomatas – entre eles mais de 40 embaixadores – de 44 países. No encontro promovido pela Novo Selo Comunicação & The Brazilian Report, no Hotel Brasília Palace, Flávio lançou o mote “Tesouraço” que deve levar à campanha eleitoral para tirar a pecha imposta pelos petistas de que ele tem a ver com o “tarifaço” de Donald Trump a produtos brasileiros. “O Brasil é tarifado por EUA, China, União Europeia por causa da incompetência do atual Governo”, acusou, ressaltando que, a seu ver, o País sofre sanções por causa da ideologia de esquerda do presidente Lula da Silva (PT), seu principal concorrente na iminente eleição. Disse que, se vencer, vai aplicar o Tesouraço: “Vamos reduzir drasticamente a quantidade de ministérios. Um ‘tesouraço’, revogando portarias e normas administrativas que dificultam a vida no Brasil hoje. E aumentar a receita sem aumentar impostos, com gestão moderna, auxílio de IA, e criar mecanismos que impeçam gastos em excesso e corrupção”.

Nas alterosas

Vittorio Medioli (PL), ex-prefeito de Betim e conhecido como o Rei das Cegonheiras (maior transportador de carros novos do País, cresceu com a ascensão da Fiat em Minas) articula para ser candidato da direta ao Governo, como citamos. Mas nos bastidores o que se diz é que ele faz pressão para ser candidato ao Senado na chapa do sucessor de Romeu Zema, Mateus Simões, que disputará o Governo pelo PSD.

Perdimento na estrada

Enfim, 13 anos depois de o Congresso aprovar a Lei do Perdimento, ela entrará em vigor mês que vem com a regulamentação. Vem a ser a perda de bens (veículos, em especial) para a Receita em caso de contrabando, descaminho ou fraude fiscal. O que mais pesa é para os caminhoneiros. A turma do volante já sabe que a ANTT vai mandar para a estrada mais 700 fiscais nos próximos anos, e com mais viaturas e postos.

No chão

Congressistas receberam um e-mail de ex-comissária de bordo da Avianca, que entrou em falência em 2019. Pede ajuda e atenção especial ao processo que tramita na 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo. A administradora da massa falida é a Alvarez & Marsal. Lembram que há patrimônio suficiente para que paguem indenizações e acertos trabalhistas. Centenas de ex-funcionários estão na berlinda.

Re$$eguro

O crescimento do mercado de resseguros no Brasil acompanha a transformação do perfil de riscos da economia, avalia a Fenaber. Dados da Susep mostram que os prêmios cedidos ao resseguro somaram R$ 12,19 bilhões entre janeiro e maio de 2026, mantendo a expansão do mercado. Ao distribuir parte das exposições entre resseguradoras, o setor amplia sua capacidade de assumir novos riscos e oferecer coberturas especiais.

Do crachá

Pesquisa da Serasa Experian com 651 pessoas, realizada nas redes sociais da empresa, revela que 61% pretendem buscar novo emprego até o fim de 2026. Entre as demais metas para o 2º semestre, 16% querem fazer um curso ou especialização, 14% buscam uma promoção. Outros 8% planejam mudar de área ou carreira. As iniciativas voltadas ao desenvolvimento profissional representam 38% das respostas.