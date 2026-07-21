Bola murcha
Há no Congresso Nacional um movimento velado, de pequeno grupo de deputados e senadores, que deseja entrar em campo para, de alguma forma, cobrar atransparência na Confederação Brasileira de Futebol (CBF)
Publicado: 21/07/2026 às 06:48
Coluna Esplanada (Esplanada)
BRASÍLIA, TERÇA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2026 - Nº 4.402
Bola murcha
Há no Congresso Nacional um movimento velado, de pequeno grupo de deputados e
senadores, que deseja entrar em campo para, de alguma forma, cobrar a
transparência na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) depois do maior fiasco
da História do futebol brasileiro em Copas FIFA. Em suma, querem ter acesso a
contratos financeiros e também até cobrar de jogadores patrocinados por .bet a
publicidade de cláusulas que possam afetar o futebol. O porém é que a turma desse
alambrado continua no... alambrado. Ninguém por ora quer briga com o poderoso
lobby da CBF no Congresso e, principalmente, com um ministro do STF, que indicou
cinco vice-presidentes e teria apadrinhado o atual presidente da entidade, Samir
Xaud. Um dos parlamentares ensaiou levar adiante uma CPI da CBF e foi cerceado.
Já houve tentativas sem sucesso em 2012 e 2025. De qualquer forma, a CBF precisa
se explicar. O que não tem hoje é futebol, e o que mais se vê é uma entidade com
suposta ingerência política e judicial, com jogadores convocados por pressão de
patrocinadores, alguns deles patrocinados por .bet e técnico da seleção virando
garoto-propaganda de cervejeira.
O vice
O presidenciável Flávio Bolsonaro deve se lançar com chapa puro-sangue no PL,
após tentativas frustradas de conquistar nos últimos meses a adesão de Ronaldo
Caiado (União) e Romeu Zema (Novo). E não está garantida uma mulher na vice.
1 mi empregados
Sob intensa pressão de lobbies empresariais, a Comissão de Assuntos Sociais do
Senado adiou mais uma vez a análise do PL 6.461/19, que institui o Estatuto do
Aprendiz. Entidades ligadas à aprendizagem profissional projetam que o novo
marco regulatório tem potencial de empregar 1 milhão de jovens. O freio está em
impostos da folha.
Agenda do bilhão
Deputados e senadores das Comissões de Transporte das duas Casas receberam
e-mails de convite para acompanhar presencialmente o Leilão Regis Bittencourt –
BR-116, do trecho São Paulo-Paraná, o filé mignon do segmento. Será na quinta-
feira (23) na Bolsa de São Paulo, a B3. É que a turma do terno adora fiscalizar
essas obra$ junto às empreiteiras.
“Clínica financeira”
Pesquisa Raio-X do Investidor (Anbima/Datafolha) mostrou que a parcela de
brasileiros que faz apostas passou de 15% para 17% entre 2024 e 2025. E com o
avanço das apostas online no País, o Instituto Sicoob lançou cartilha sobre os
riscos das .bet. No 2º semestre, cooperativas do Sicoob UniMais Rio oferecerão
‘clínicas financeiras’ gratuitas para viciados em apostas (ludopatas) no Rio de
Janeiro e em São Paulo.
Sina brasileira
Mal foi inaugurado há duas semanas pelo DNIT, na Rodovia 020 no perímetro urbano
em Formosa (GO), o viaduto que demorou seis anos para a conclusão já causou o 1º
congestionamento ali. Uma carreta com altura de carga superior ao limite ficou
presa sob o mesmo, e arranhou a estrutura de concreto e vergalhão.
ESPLANADEIRA
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