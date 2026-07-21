Há no Congresso Nacional um movimento velado, de pequeno grupo de deputados e senadores, que deseja entrar em campo para, de alguma forma, cobrar atransparência na Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Coluna Esplanada (Esplanada)

Coluna Esplanada (crédito: Esplanada)

BRASÍLIA, TERÇA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2026 - Nº 4.402

Bola murcha

Há no Congresso Nacional um movimento velado, de pequeno grupo de deputados e

senadores, que deseja entrar em campo para, de alguma forma, cobrar a

transparência na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) depois do maior fiasco

da História do futebol brasileiro em Copas FIFA. Em suma, querem ter acesso a

contratos financeiros e também até cobrar de jogadores patrocinados por .bet a

publicidade de cláusulas que possam afetar o futebol. O porém é que a turma desse

alambrado continua no... alambrado. Ninguém por ora quer briga com o poderoso

lobby da CBF no Congresso e, principalmente, com um ministro do STF, que indicou

cinco vice-presidentes e teria apadrinhado o atual presidente da entidade, Samir

Xaud. Um dos parlamentares ensaiou levar adiante uma CPI da CBF e foi cerceado.

Já houve tentativas sem sucesso em 2012 e 2025. De qualquer forma, a CBF precisa

se explicar. O que não tem hoje é futebol, e o que mais se vê é uma entidade com

suposta ingerência política e judicial, com jogadores convocados por pressão de

patrocinadores, alguns deles patrocinados por .bet e técnico da seleção virando

garoto-propaganda de cervejeira.

O vice

O presidenciável Flávio Bolsonaro deve se lançar com chapa puro-sangue no PL,

após tentativas frustradas de conquistar nos últimos meses a adesão de Ronaldo

Caiado (União) e Romeu Zema (Novo). E não está garantida uma mulher na vice.

1 mi empregados

Sob intensa pressão de lobbies empresariais, a Comissão de Assuntos Sociais do

Senado adiou mais uma vez a análise do PL 6.461/19, que institui o Estatuto do

Aprendiz. Entidades ligadas à aprendizagem profissional projetam que o novo

marco regulatório tem potencial de empregar 1 milhão de jovens. O freio está em

impostos da folha.

Agenda do bilhão

Deputados e senadores das Comissões de Transporte das duas Casas receberam

e-mails de convite para acompanhar presencialmente o Leilão Regis Bittencourt –

BR-116, do trecho São Paulo-Paraná, o filé mignon do segmento. Será na quinta-

feira (23) na Bolsa de São Paulo, a B3. É que a turma do terno adora fiscalizar

essas obra$ junto às empreiteiras.

“Clínica financeira”

Pesquisa Raio-X do Investidor (Anbima/Datafolha) mostrou que a parcela de

brasileiros que faz apostas passou de 15% para 17% entre 2024 e 2025. E com o

avanço das apostas online no País, o Instituto Sicoob lançou cartilha sobre os

riscos das .bet. No 2º semestre, cooperativas do Sicoob UniMais Rio oferecerão

‘clínicas financeiras’ gratuitas para viciados em apostas (ludopatas) no Rio de

Janeiro e em São Paulo.

Sina brasileira

Mal foi inaugurado há duas semanas pelo DNIT, na Rodovia 020 no perímetro urbano

em Formosa (GO), o viaduto que demorou seis anos para a conclusão já causou o 1º

congestionamento ali. Uma carreta com altura de carga superior ao limite ficou

presa sob o mesmo, e arranhou a estrutura de concreto e vergalhão.

ESPLANADEIRA

#Luciana Frizzo Pagnossin assume diretoria de Marketing da iTProtect. #Consultoria

Fox Human Capital lança Guia Salarial Tech 2026. #iFood Benefícios exibe

"Impulso 2026" e debate RH e futuro do trabalho; Insc:

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#Subsea7, Repsol Sinopec, ExxonMobil e Petrobras apresentam protótipo offshore

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