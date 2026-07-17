A Operação Distrato, deflagrada pela Polícia Civil de São Paulo para combater esquema de sonegação de bilhões de reais em ICMS, já tem dois alvos principais

Polícia Civil de São Paulo (Divulgação/Polícia Civil de São Paulo)

Coluna Esplanada (crédito: Esplanada)

BRASÍLIA, SEXTA-FEIRA, 17 DE JULHO DE 2026 - Nº 4.400

As sócias

A Operação Distrato, deflagrada pela Polícia Civil de São Paulo para combater esquema de sonegação de bilhões de reais em ICMS, já tem dois alvos principais, além dos sócios que representam a banca Nelson Willians. São as sócias advogadas Wilmara Lourenço Santos, que sofreu busca e apreensão em Campinas (SP), e Mayra Fahur de Paula, do escritório De Paula Advogados e Consultoria Jurídica, também alvo de buscas. Segundo informes da investigação, elas teriam procurações da NW para fechar contratos de consultoria tributária com os empresários sonegadores.

.bet e ludopatas

Cariocas celebram o decreto que veta propaganda de .bet em locais públicos, mas projeto de lei para regular a publicidade de apostas online dorme nas gavetas da Assembleia do Rio de Janeiro. Apresentado em 2024 pela deputada Dani Balbi (PCdoB), o PL 4.127 quer proibir a divulgação de sites e apps no Estado e apoiar dependentes. “Quem lucra com o vício não pode ter propaganda livre”, diz Balbi.

IA na Engenharia

Belo Horizonte sediará de 26 a 29 o Congresso Nacional de Engenheiros e debaterá IA, emergência climática e soberania nacional. Roberto Freire, presidente da Federação Interestadual de Engenheiros, ressalta a importância estratégica dessas áreas para o desenvolvimento do País e afirma que este é um “momento em que o Brasil enfrenta desafios que impactam a Engenharia, a Agronomia e as Geociências nacionais”.

Paradoxo mineral

O Brasil possui a 2ª maior reserva mundial de terras raras e menos de 1% da produção desses minerais. Estudo dos pesquisadores Diógenes Breda e Iago Montalvão, do Unicamp/Transforma, mostra que, além de não desenvolver cadeia de beneficiamento, entre 2017 e 2024 as isenções fiscais ao setor somaram R$ 47,3 bilhões, valor igual ao total arrecadado pela Compensação de Recursos Minerais no período: R$ 46,1 bi.

Filhos & férias

Pesquisa do Instituto Locomotiva/QuestionPro aponta que conciliar férias escolares dos filhos com a rotina do trabalho é dificuldade para 70% dos pais e responsáveis brasileiros. Para 74%, não conseguir tirar férias no mesmo período é motivo de preocupação. Já 52% passam menos tempo com os filhos do que gostariam nesta época. Apenas 33% dos entrevistados conseguem passar o período junto com as crianças.

Infração no trânsito

Pesquisa da Zapay, especializada em débitos veiculares, mostra crescimento de 16,26% nas multas por avanço de sinal no DF, comparando de janeiro a maio de 2025 e 2026, período em que a infração passou de 2,74% para 3,18% do total de autuações na capital. Excesso de velocidade lidera com 55,83% das multas, quase o dobro da média nacional de 32,62%. Estacionamento irregular recuou 30,83% e falta de CNH caiu 10,73%.