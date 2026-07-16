A oposição não poderá investir na campanha eleitoral contra o filho Zero Um do presidente Lula da Silva

Polícia Civil de São Paulo (Divulgação/Polícia Civil de São Paulo)

Coluna Esplanada (crédito: Esplanada)

BRASÍLIA, QUINTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2026 - Nº 4.400

Sobrou para a “sócia”

A Operação Distrato, deflagrada ontem pela Polícia Civil de São Paulo para combater um dos maiores esquemas de sonegação do Estado, com bilhões de reais em jogo, pode revelar bastidores novelescos criados pela engenharia de uma pessoa. As primeiras informações de fontes da investigação apontam que Wilmara Lourenço Santos, um dos alvos de busca e apreensão em Brasília, deve ser o eixo da interface com grandes empresas que sonegaram ICMS. Ex-secretária dos sócios do conglomerado Nelson Willians, ela ganhou procuração (e liberdade) para tratar contratos diversos, e o comando do grupo teria perdido o controle do que realmente estava acontecendo. Na praça, o que se comenta é que NW demitiu mais de 600 advogados em todo o País nos últimos seis meses, o que o presidente do grupo oficialmente nega.

Elas, TCEs e MPs

Estudo do Grupo de Trabalho para Promoção da Igualdade de Gênero da Associação dos Tribunais de Contas (Atricon) aponta que as mulheres ocupam só 14,6% dos cargos de conselheiros e ministros dos órgãos. Os homens dominam 85,4% das vagas. O levantamento também cita composição dos Ministérios Públicos de Contas: as mulheres representam 31,1% dos procuradores, e eles são 68,9% destes órgãos.

Saldo no azul

Estudo realizado pela Comissão de Inteligência de Mercado da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) revelou que a região Sudeste é a que mais contrata os títulos de Capitalização, com 30%, seguida pelo Sul (25%) e Nordeste (19%). Para a CNseg, o comportamento reforça o papel da Capitalização como porta de entrada para proteção financeira e produtos de planejamento entre famílias de renda mais baixa.

País das 2 rodas

Em cinco anos, o número de participantes ativos no consórcio de motos cresceu 36,4%, acompanhando a expansão dos serviços de entrega no País, que somam mais de 2,2 milhões de profissionais, segundo o Cebrap. Para Guilherme Lamounier, da Multimarcas Consórcios, “o consórcio de motos é alternativa de acesso ao veículo para entregadores, em cenário de crédito mais restrito e busca por planejamento financeiro”.

Ai, que fome

Outro episódio que exemplifica o cenário deste mercado atualmente: Com 4,4 mil interações no Instagram, Raphael Valente, da Dogueria Perdizes em SP e Rio, revelou que entre 23h de sábado (11) e 4h de domingo mais de 50 pedidos deixaram de ser atendidos por suposta falta de alocação de entregadores nas plataformas 99Food e Keeta. Segundo ele, a situação causou prejuízos aos restaurantes e clientes sem pedidos.



ESPLANADEIRA

#72% das empresas no País e 68% no mundo ampliaram gastos pós-incidentes, em vez de prevenir, aponta CIO Report 2026 da Logicalis. #Advogada Suzy de Lima estará dias 4 e 5/8 no Summit Mulheres nas Profissões, em SP. #CIEE adota tecnologia com IA Docusign e abre mais oportunidades de estágio. #inDrive registrou aumento de 20% nos envios no País no dia do jogo Brasil x Noruega. #Naturgy investe R$ 11 mil em infraestrutura de gás em Rio das Ostras. #Sicoob projeta R$ 70 bi em crédito na safra 26/27. #Alta Diagnósticos inaugura Núcleo de Tireoide no RJ.

