A oposição não poderá investir na campanha eleitoral contra o filho Zero Um do presidente Lula da Silva

Lula e Flávio Bolsonaro (Ricardo Stuckert/PR e Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados)

Coluna Esplanada (crédito: Esplanada)

BRASÍLIA, QUARTA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2026 - Nº 4.399

Falta explicar

A oposição não poderá investir na campanha eleitoral contra o filho Zero Um do presidente Lula da Silva. Pelo menos até agora. A Polícia Federal vasculhou, procurou, investigou a fundo e não achou nada que ligue o empresário Fábio Luís Lula ao escândalo do INSS. A despeito de um informante ter citado mesada de R$ 300 mil paga pelo “Careca do INSS”, sem provas. Contudo há situações bem estranhas para explicações, após o Palácio e a base agirem forte há meses para derrubar sua convocação à CPI do INSS: por que Lulinha viajou com Careca do INSS para a Europa, lado a lado; e que tipo de consultoria ele faz para explicar R$ 19 milhões em serviços variados, conforme valor noticiado na mídia.

Do lado de lá

Os congressistas se perguntam por onde anda Dilma Rousseff, a ex-presidente do Brasil presenteada pelo Governo Lula da Silva com o cargo de presidente do Banco dos BRICS. São R$ 300 mil de salário, carro executivo com motorista, uma penca de assessores e tradutores. E por que perguntam? O Banco dos BRICS financia projetos de mobilidade, também, que passam por Governos de Estados e federal.

Fogo-amigo & virada?

Os petistas comemoram cada episódio do clã Bolsonaro. É um pior que o outro, o que vem prejudicando a campanha do rival direto Flávio Bolsonaro (PL). A família nunca se ajuda, é fato. Todavia as pesquisas vêm revelando, gradativamente, que o Zero Um de Jair não morreu no mar eleitoral, a despeito da pancadaria (áudio para Vorcaro e vídeo de Michelle). E os trackings novamente já confirmam empate.

Nicho vermelho

Almir Gnoatto, o Superintendente de Agricultura e Pecuária do Ministério no Paraná, está na mira com essa briga entre PSD e PT na Esplanada. Ele foi nomeado pelo Palácio, apadrinhado por Gleisi Hoffmann e a bancada petista do Estado. Justamente no Estado onde o agro ligado ao centrão do PSD, controlador do ministério, é forte.

Chineses chegaram!

Os fabricantes de carros chineses (BYD, Omoda, GAC, GWM etc) chegaram para arrebentar com as marcas tradicionais, entregam muito mais em conforto e tecnologia embarcada e por preço bem menor. As grandes – muito criticadas por empurrarem aos brasileiros carros básicos e a alto custo - estão desesperadas, e gastando milhões por mês em marketing e impulsionamento nas redes sociais de seus carros (ainda caros).

Dia do Homem

O Brasil registra cerca de 700 mil novos casos de HPV por ano, dados do Ministério da Saúde. Hoje é comemorado o Dia do Homem. A Dra. Rosana Richtmann, infectologista do Laboratório Exame, reforça a importância da vacinação e destaca que “muitos homens acreditam que o HPV é um problema feminino”, mas lembra que “eles também podem desenvolver cânceres relacionados ao vírus e transmitir a infecção”.