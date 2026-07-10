Tempo, tempo...
Os trackings que chegam aos maiores partidos há um mês apontam que a polarização ainda será o motriz eleitoral deste ano, sem abertura, mais uma vez, para uma 3ª via
Publicado: 10/07/2026 às 07:15
Presidente Lula e senador Flávio Bolsonaro (Fotos: PR e Agência Senado)
BRASÍLIA, SEXTA-FEIRA, 10 DE JULHO DE 2026 - Nº 4.396
Será Lula ou Flávio
Os trackings que chegam aos maiores partidos há um mês apontam que a polarização
ainda será o motriz eleitoral deste ano, sem abertura, mais uma vez, para uma 3ª via. Os
números indicam que o Brasil continua “rachado” entre esquerda e direita – (não
necessariamente bolsonarista). Nessa toada, as chances de eleição para presidente são de
Lula da Silva (PT) ou Flávio Bolsonaro (PL). A despeito das pancadas que levou na
mídia por sua ligação com Daniel Vorcaro, do Master, há chances de o Zero Um
continuar competitivo contra o petista.
R$ 12MM
Essa sigla R$ 12MM tem circulado em anotações entre portas da advocacia baiana. É o
valor que teria sido encontrado na lupa do rastro do dinheiro do Banco Master para uma
advogada na Bahia com ligações profundas no Tribunal de Justiça do Estado. A
pergunta é: para quem foram esses R$ 12 milhões e por quê? Consta em Brasília que os
investigadores já sabem.
Corte sem corte
Advogados que frequentam o Supremo Tribunal Federal andam surpresos com os
despachos proferidos pelos ministros. Em muitas decisões em que são provocados por
gestores estaduais e parlamentares, os juízes determinam que o Executivo abra créditos
extraordinários no Orçamento Geral da União. A Casa Civil do Palácio do Planalto não
tem outra opção a não ser acatar.
A onda baixou
Um movimento discreto ocorre no Rio de Janeiro: sem a vitrine na mídia pelo cargo, o
agora ex-prefeito Eduardo Paes (PSD) não é tão favorito com folga mais. Amargura
leves quedas semanais nas intenções de votos – e as pesquisas mensais confirmam. Ao
passo que, mesmo “parado”, cresce gradativamente o bolsonarista Douglas Ruas,
deputado estadual apadrinhado de Jair e Flávio Bolsonaro para o Governo.
O Boliviano
O Boliviano, “consultor de imagem” do presidente da Caixa, Carlos Vieira, sentiu o
registro aqui na Coluna. Acostumado a tentar queimar jornalistas via direção dos
jornais, obrigou um preposto a dar um “oi” a este editor, um constrangimento
desnecessário. Estamos de olho, Boliviano, e de ouvidos abertos também – você foi
gravado em 2025 em sua sala falando de tudo sobre um colega.
Apetite docente
O #TôComProf, programa do MEC com 45 empresas parceiras para oferecer benefícios
a docentes da educação básica, registrou por ora 58 mil adesões em menos de três
meses, num universo de 2,7 milhões de professores da rede pública. Entre as parceiras,
o iFood liderou a adesão: mais de 53 mil escolheram o Clube do app.
ESPLANADEIRA
#Hugo Motta presidirá sessão de homenagem na Câmara a José de Ribamar Bogéa
(in memoriam) dia 15, fundador do Jornal Pequeno (MA). #4ª edição da Feira
Francesa em Ipanema (RJ) tem gastronomia e cultura. #Uni. Veiga de Almeida
inaugura novo campus em Campo Grande (RJ). #Sesc e Senac Goiás abrem vagas
de emprego; Insc.: sesco.com.br e go.senac.br. #SulAmérica evolui estrutura
comercial e lança filial Private. #Assinado por Dinah Lins, iGUi Jacuípe participa da
CASACOR Bahia. #Fundação Grupo Boticário e FGV oferecem curso sobre
adaptação às mudanças climáticas: tinyurl.com/59v58d93.