Candidato à reeleição, o deputado federal Rui Falcão (SP), co-fundador do PT, encontrou uma ideia para pegar carona na avançada (e eleitoreira) PEC do fim da escala de trabalho 6 x 1

Dep. Rui Falcão (PT - SP) (Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

Coluna Esplanada (crédito: Esplanada)

BRASÍLIA, QUINTA-FEIRA, 9 DE JULHO DE 2026 - Nº 4.395

Tempo, tempo...

Candidato à reeleição, o deputado federal Rui Falcão (SP), co-fundador do PT,

encontrou uma ideia para pegar carona na avançada (e eleitoreira) PEC do fim da escala

de trabalho 6 x 1. Ele pede apoio na Câmara dos Deputados, via intranet, para a sua

PEC do Direito ao Tempo. Propõe “incluir o tempo como direito fundamental ao pleno

desenvolvimento da pessoa humana e ao exercício da cidadania”.

Escoltada

Presidente da Câmara, Hugo Motta peitou a Polícia Legislativa e determinou a

manutenção da escolta policial para a deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ) por

mais 90 dias. Ela é ameaçada de morte por milícias e tem respaldo documentado do

Ministério dos Direitos Humanos e do Ministério da Justiça. A Legislativa havia pedido

o fim da escolta após agenda dela em favelas do Rio de Janeiro.

Cadê o Cristovam?

Um atento observador de Brasília notou que, de 10 finalistas ao Prêmio Nacional Darcy

Ribeiro de Educação, nove foram indicados pelo PT e PSOL – e o único fora desse eixo

foi pelo Partido Novo, que cadastrou o Instituto Ayrton Senna. Curiosamente, o ex-

ministro Cristovam Buarque, autor de dezenas de livros, ex-reitor da UnB e ex-ministro

da Educação do Governo do PT, ficou de fora, indicado pela senadora Leila (PDT-DF).

Olha a Onda!

O município de Jaguaruna (SC), a 160 km de Florianópolis, ganhou o título de Capital

Nacional da Maior Onda do Brasil, pela Lei nº 15.461, sancionada pelo presidente Lula.

Segundo a proponente, deputada Ângela Amin (PP-SC), a onda da praia Laje da Jagua

“foi objeto de um detalhado estudo científico” que comprovou uma onda de até 14,18 m

de altura. Vai causar ciumeira em muita gente de praia que também tem uma dessas.

Ai Ai, Au Au

A colaboradora amiga da presidente da EBC, Antônia Pellegrino, tutora do doce

cãozinho, não levou mais o bichinho carente para a redação no Rio de Janeiro – como

havia fazendo frequentemente, conforme publicamos. Para a AUlegria dos colegas.

Coro do Papa

O Coro da Capela Sistina, o “Coro do Papa”, chega a Brasília após apresentações em SP

e Curitiba. Esta é a 1ª turnê do grupo pela América Latina em mais de 600 anos. O Coro

do Vaticano é regido pelo Monsenhor brasileiro Marcos Pavan, 1º não italiano no

comando. A turnê celebra os 200 anos das relações diplomáticas Brasil-Santa Sé. A

apresentação no DF será hoje na Catedral da Esplanada, celebrada pelo Cardeal

Arcebispo Dom Paulo Cezar Costa.

ESPLANADEIRA

#A Editora Senac DF lançou "O Livro da Pizza" (Ed. Senac-DF), de Gil Guimarães e

Marcos Nogueira. #Chefs Ricardo Silva, Taiane Lino e Bruno Rocco comandam o

restaurante Serra Negra, na Serra do Funil (MG). #Reserva e Afya lançam tênis testado

por especialistas em medicina esportiva. #Cyncly vence Prêmio Top Mobile na

Formobile. #IFGT lançou FGND, aplicativo para identificar valores não recolhidos do

FGTS. #AGI Brasil investe R$ 15 mi para desenvolver tecnologias para silos. #Oliveira

Trust alcança R$ 2 tri em operações no mercado de capitais. #Remessa Online

contratou Tiago Ramos para a área de Operações.