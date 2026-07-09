Tempo, tempo...
Candidato à reeleição, o deputado federal Rui Falcão (SP), co-fundador do PT, encontrou uma ideia para pegar carona na avançada (e eleitoreira) PEC do fim da escala de trabalho 6 x 1
Publicado: 09/07/2026 às 06:41
Dep. Rui Falcão (PT - SP) (Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)
BRASÍLIA, QUINTA-FEIRA, 9 DE JULHO DE 2026 - Nº 4.395
Tempo, tempo...
Candidato à reeleição, o deputado federal Rui Falcão (SP), co-fundador do PT,
encontrou uma ideia para pegar carona na avançada (e eleitoreira) PEC do fim da escala
de trabalho 6 x 1. Ele pede apoio na Câmara dos Deputados, via intranet, para a sua
PEC do Direito ao Tempo. Propõe “incluir o tempo como direito fundamental ao pleno
desenvolvimento da pessoa humana e ao exercício da cidadania”.
Escoltada
Presidente da Câmara, Hugo Motta peitou a Polícia Legislativa e determinou a
manutenção da escolta policial para a deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ) por
mais 90 dias. Ela é ameaçada de morte por milícias e tem respaldo documentado do
Ministério dos Direitos Humanos e do Ministério da Justiça. A Legislativa havia pedido
o fim da escolta após agenda dela em favelas do Rio de Janeiro.
Cadê o Cristovam?
Um atento observador de Brasília notou que, de 10 finalistas ao Prêmio Nacional Darcy
Ribeiro de Educação, nove foram indicados pelo PT e PSOL – e o único fora desse eixo
foi pelo Partido Novo, que cadastrou o Instituto Ayrton Senna. Curiosamente, o ex-
ministro Cristovam Buarque, autor de dezenas de livros, ex-reitor da UnB e ex-ministro
da Educação do Governo do PT, ficou de fora, indicado pela senadora Leila (PDT-DF).
Olha a Onda!
O município de Jaguaruna (SC), a 160 km de Florianópolis, ganhou o título de Capital
Nacional da Maior Onda do Brasil, pela Lei nº 15.461, sancionada pelo presidente Lula.
Segundo a proponente, deputada Ângela Amin (PP-SC), a onda da praia Laje da Jagua
“foi objeto de um detalhado estudo científico” que comprovou uma onda de até 14,18 m
de altura. Vai causar ciumeira em muita gente de praia que também tem uma dessas.
Ai Ai, Au Au
A colaboradora amiga da presidente da EBC, Antônia Pellegrino, tutora do doce
cãozinho, não levou mais o bichinho carente para a redação no Rio de Janeiro – como
havia fazendo frequentemente, conforme publicamos. Para a AUlegria dos colegas.
Coro do Papa
O Coro da Capela Sistina, o “Coro do Papa”, chega a Brasília após apresentações em SP
e Curitiba. Esta é a 1ª turnê do grupo pela América Latina em mais de 600 anos. O Coro
do Vaticano é regido pelo Monsenhor brasileiro Marcos Pavan, 1º não italiano no
comando. A turnê celebra os 200 anos das relações diplomáticas Brasil-Santa Sé. A
apresentação no DF será hoje na Catedral da Esplanada, celebrada pelo Cardeal
Arcebispo Dom Paulo Cezar Costa.
ESPLANADEIRA
#A Editora Senac DF lançou "O Livro da Pizza" (Ed. Senac-DF), de Gil Guimarães e
Marcos Nogueira. #Chefs Ricardo Silva, Taiane Lino e Bruno Rocco comandam o
restaurante Serra Negra, na Serra do Funil (MG). #Reserva e Afya lançam tênis testado
por especialistas em medicina esportiva. #Cyncly vence Prêmio Top Mobile na
Formobile. #IFGT lançou FGND, aplicativo para identificar valores não recolhidos do
FGTS. #AGI Brasil investe R$ 15 mi para desenvolver tecnologias para silos. #Oliveira
Trust alcança R$ 2 tri em operações no mercado de capitais. #Remessa Online
contratou Tiago Ramos para a área de Operações.