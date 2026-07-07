Enquanto começa a despontar como favorito na disputa presidencial deste ano, o presidente Lula da Silva tem que ficar apagando incêndio em casa

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (EVARISTO SA / AFP)

Coluna Esplanada (crédito: Esplanada)

BRASÍLIA, TERÇA-FEIRA, 7 DE JULHO DE 2026 - Nº 4.393

Bombeiro eleitoral

Enquanto começa a despontar como favorito na disputa presidencial deste ano, o

presidente Lula da Silva tem que ficar apagando incêndio em casa. Além da demissão

(difícil) do senador Jaques Wagner como líder do Governo, agora joga água na fervura

entre dois desafetos petistas: o ex-ministro da Casa Civil Rui Costa e o ministro da

Saúde, Alexandre Padilha – que ficou apático durante o discurso de Costa na entrega de

equipamentos e Upas em Alagoinhas (BA) há dias. Padilha não aplaudiu o discurso de

Costa, enquanto na fala de Wagner, no palanque, não faltou entusiasmo. Isso chamou a

atenção do presidente, que comentou no voo com a comitiva presidencial. O que menos

Lula quer agora é racha e fogo amigo na iminência da campanha eleitoral.

Apanhando nas redes

A crise dentro do clã, que a afastou mais ainda dos enteados após seu vídeo-desabafo, é

o de menos para Michelle Bolsonaro. No vídeo, sem respaldo do PL e sem um consultor

de imagem ou marqueteiro, ela encheu a mesa de coisas que agora são usadas por

esquerdopatas para atacá-la. Em posts nas redes, citam “caneta pra assinar pacto”,

“mapa vermelho do Brasil”, e uma “mão” de símbolo com libras virou coisa do tinhoso.

Fora da crise

O ex-prefeito de Maceió JHC (PL) não participou em nada do investimento milionário do

fundo de pensão dos servidores no falido Banco Master. É o que sentenciou a Justiça em

1ª instância em Alagoas. A manifestação do juiz ocorreu em ação proposta pelo senador

Renan Calheiros (MDB-AL), que também pediu bloqueio de bens no valor de R$ 117

milhões – o que também foi rejeitado pela Justiça.

Queda de Paes

O ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) não é essa unanimidade toda mais,

pelo menos na pesquisa presencial do Instituto Prefab Future – que aponta 3ª queda

consecutiva dele nas intenções de voto para o Governo. Paes tem 33,9% contra Douglas

Ruas (PL), o 2º, com 10,3%. Em 3º, o ex-governador Garotinho (Rep) surge com 8,7%.

(TSE nº RJ-05681/26, de 29/6 a 2/7, com 2.500 pessoas, e margem de 1,9%).

Ela, de novo

Uma bomba na reportagem “Armadilhas” da “Revista Piauí”: a advogada Ana Patrícia

Dantas Leão – sócia de Eugênio Kruschewsky nas ações do falido Master – ofereceu ao

conhecido advogado Jorge Falcão um emprego no banco de Daniel Vorcaro. Foi uma

tentativa de “compra” do silêncio? É porque Falcão é o maior defensor dos servidores

ativos e aposentados golpeados pelo Master. À revista, Ana Patrícia negou que tenha

feito convite. Falcão mantém a versão.

Remo na Lagoa

Governo do Rio prepara concessão do Estádio de Remo da Lagoa para criação de polo

cultural. O edital deve ser publicado até o fim de setembro e prevê cessão da área por 20

anos, com investimentos estimados em R$ 19 milhões para recuperação e

modernização do espaço.