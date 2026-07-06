Saladão bolsonarista

Não bastasse elevar o preço das passagens às alturas como seus aviões – e apesar dos subsídios bilionários da União que nunca se convertem em descontos nas tarifas – a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, que reúne as três grandes do setor, ensaia uma operação de madrugada no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para além das 23h

Aeroporto de Congonhas (Foto: Divulgação)

Coluna Esplanada (crédito: Esplanada)

BRASÍLIA, SEGUNDA-FEIRA, 6 DE JULHO DE 2026 - Nº 4.390

Os insaciáveis

Não bastasse elevar o preço das passagens às alturas como seus aviões – e apesar dos

subsídios bilionários da União que nunca se convertem em descontos nas tarifas – a

Associação Brasileira das Empresas Aéreas, que reúne as três grandes do setor, ensaia

uma operação de madrugada no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para além das

23h. Jura que é só para pousos de emergência. O deputado federal Jilmar Tatto (PT)

pediu audiência pública na Comissão de Viação e Transportes da Câmara, com pressão de

associações de moradores da Vila Mariana e Vila Nova Conceição, para frear o apetite

contra “o direito ao descanso, à saúde e à qualidade de vida” na região. O assunto não é

polêmico só para os paulistanos. Abre um precedente perigoso para todas as capitais.

Prepostos gravados

Não se fala em outra coisa nos corredores da bilionária Funcef, o fundo de pensão dos

servidores da Caixa, após as notas da Coluna. A briga velada entre o presidente Ricardo

Pontes e o diretor de Investimentos e Participações do Fundo, Joaquim Cruz,

apadrinhado pelo PT. Curiosamente, dois prepostos de um deles tentaram, sem sucesso,

approach com a reportagem “para saber o que está acontecendo”. Estamos de olho.

O boliviano

Por falar na Caixa, um “consultor de comunicação” terceirizado, que tenta proteger o

presidente Carlos Vieira, se atrapalhou todo. Conhecido pelo apelido de Boliviano e por

plantar fake news para ajudar clientes, sua praxe também é telefonar para presidentes de

jornais na tentativa de “queimar” jornalistas que publicam algo que contrarie seus

interesses. Uma pena, foi gravado ano passado. Cuidado, Boliviano, você foi gravado.

A turma K

A Coluna deu em 1ª mão em 2025 o caso CredCesta, Banco Master & os Kruschewsky da

Bahia. Agora, a “Revista Piauí”, a mais renomada de investigação jornalística, soltou

tudo e citou Eugênio Kruschewsky, seu primo André, a sócia Ana Patrícia Dantas Leão e

a advogada Lia Frank, irmã do desembargador do TJBA Roberto Frank. Nesse cesto

judicial, a PF quer saber dos R$ 54 milhões dados pelo Master à banca de Eugênio.

Conflitante

Ricardo Lacerda, controlador da BR Partners, está na mira da turma do mercado. Uma

performance velada sua tem causado desgaste na praça. Suas digitais foram vistas em

reportagens recentes contra supostos desafetos no mercado, e isso ficou feio para ele.

Lacerda, dizem entre portas, é um velho conhecido do mercado financeiro e com fama de

não se importar com conflitos de interesses – ao contrário do anunciado.

Indecisões

Depois que o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), viajou para Orlando (EUA), a

candidatura de seu indicado virou poeira. Na última pesquisa VOX Brasil, Sandro Alex

anotou 5% das intenções. Ratinho Junior retorna na sexta para decidir se entra de cabeça

na campanha ou troca o indicado. A mesma pesquisa virou alvo de ação no TRE por uma

pergunta que citou o ex-prefeito Rafael Greca como preferido do governador.