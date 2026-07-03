O que ela quer
Cresce a cada dia mais numa ala do PL a proposta de fazer Michelle Bolsonaro candidata no lugar de Flávio, se ele derreter nas pesquisas até o lançamento oficial da candidatura
Publicado: 03/07/2026 às 06:53
Michelle Bolsonaro (Reprodução/Redes Sociais)
BRASÍLIA, SEXTA-FEIRA, 3 DE JULHO DE 2026 - Nº 4.391
O que ela quer
Cresce a cada dia mais numa ala do PL a proposta de fazer Michelle Bolsonaro
candidata no lugar de Flávio, se ele derreter nas pesquisas até o lançamento oficial da
candidatura. E se, evidentemente, aparecer alguma bomba mais ligando ele a Daniel
Vorcaro, do Master – o que muitos não duvidam. Nos bastidores da oposição espalha-se
que há algo muito constrangedor por vir contra o Zero Um do clã, guardado a sete
chaves pelo staff do PT. A conferir.
Voto da cana
Lula da Silva, em tentativa de reeleição, espalha as benesses via Medida Provisória
também, a título de salvar setores, mas atrás de votos, claro. A MP 1.374 autoriza
concessão de subvenção econômica e apoio financeiro a plantadores de cana de açúcar
na região Nordeste, vítimas das novas taxas americanas para exportação. E só lá, apesar
de São Paulo, Paraná e Espírito Santo representarem bom naco do mercado.
Hein?!
O secretário-chefe da Casa Civil de Rondônia, Elias Rezende, recebeu a mais
importante condecoração da Polícia Civil do Estado: a medalha "Mauro dos Santos".
Ok. Mas o curioso é que é a mesma corporação que, no ano passado, indiciou Rezende
por associação criminosa e fraude licitatória. Rezende é braço direito do governador
Marcos Rocha (PSD) e coordenador da campanha de Adailton Fúria (PSD) ao Governo.
Sóstenes na prova
Com a operação da Polícia Federal que cercou supostos prepostos de seu gabinete na
Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcanti (PL-RJ) voltou a ser citado nos grupos de
WhatsApp. Circula um print de uma questão de uma prova na UERJ com uma fala sua
sobre a PEC do fim da escala 6 x 1: "Este é um tiro de morte no coração da economia".
A despeito da situação judicial do deputado, essa PEC realmente preocupa o País.
Bola & microfone
O Nubank Parque, estádio do Palmeiras, alcançou a 7ª posição mundial em venda de
ingressos, com 504.013 entradas comercializadas entre novembro de 2025 e maio de
2026, segundo a Pollstar. Aparece em 13º lugar em receita bruta de bilheteria, com US$
32,2 milhões movimentados no período. Os números consolidam o Brasil na rota das
turnês internacionais e o protagonismo do mercado nacional de entretenimento.
Duas rodas & turismo
Tramita no Senado o PL 3.284/26, que reconhece o Capital Moto Week como "Evento
de Relevante Interesse Turístico Nacional" e o inclui no Calendário Turístico Oficial do
Brasil. As edições de Brasília crescem a cada ano e recebem motociclistas de todo o
País e de países da América do Sul. A programação deste ano, de 23 de julho a 1º de
agosto, com bandas nacionais e estrangeiras, está no site da Coluna.