A despeito da queda nas pesquisas após o áudio para Daniel Vorcaro e com o racha exposto entre Michelle Bolsonaro e o pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL), o que pode lhe tirar votos femininos, os bolsonaristas aliados ainda têm esperança de que ele será páreo com o presidente Lula

Flávio Bolsonaro atribuiu ao presidente Lula a responsabilidade pela decisão da Comissão Europeia de vetar a importação de carne brasileira (Saulo Cruz/Agência Senado)

Coluna Esplanada (crédito: Esplanada)

BRASÍLIA, QUINTA-FEIRA, 2 DE JULHO DE 2026 - Nº 4.390

Saladão bolsonarista

A despeito da queda nas pesquisas após o áudio para Daniel Vorcaro e

com o racha exposto entre Michelle Bolsonaro e o pré-candidato a

presidente Flávio Bolsonaro (PL), o que pode lhe tirar votos femininos,

os bolsonaristas aliados ainda têm esperança de que ele será páreo com

o presidente Lula da Silva (PT) na disputa presidencial. Mas entre

portas, independentemente disso, há outro projeto velado, o do pai preso

e ex-presidente, que ganha força – mesmo que Michelle prejudique em

parte. O de ter uma bancada de 55 senadores da direita fiéis em 2027,

com o maior propósito de vingar Jair Bolsonaro: ter votos, um

presidente do Senado e cenário favorável para tocar o impeachment do

ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes – que

também tem o que explicar na praça, e muito.

Sem escolta

A Polícia Legislativa da Câmara retirou a escolta da deputada federal

Talíria Petrone (PSOL-RJ), ameaçada de morte por milícias, em

documentos comprovados pelo Programa de Proteção do Ministério de

Direitos Humanos. A Polícia alegou o fato de ela ter feito agenda nas

favelas da Maré em Paciência, dominadas por facções. A parlamentar

enviou carta ao presidente Hugo Motta, surpresa com os argumentos.

O Custo 23 anos

Depois de 23 anos de gestão na Bahia – 4º maior colégio eleitoral do

Brasil – o PT se vê diante de um desgaste inevitável amparado na má

gestão da segurança pública e com baixo IDH. Isso ascende ACM Neto

(União) a líder na nova rodada da Paraná Pesquisas, com chances de

ganhar no 1º turno (49%) contra o governador Jerônimo (37%). Por isso

Lula da Silva vai intensificar as visitas, como fez ontem.

Poder na cabeça

Michelle Bolsonaro tem potencial chance de se eleger senadora pelo PL

no Distrito Federal. Ainda não desistiu disso. Os atos recentes são para

chamar atenção e ganhar apoio incondicional do clã que a desdenha. Ela

pode rever tudo, ou não. O que ninguém nega na família é que ficou

super enciumada. Ela considerava que seria candidata a presidente, ou a

vice numa chapa presidencial da direita.

Libera, doutor

João Carlos Ortega, chefe da Casa Civil de Ratinho Junior, está na mira

de deputados estaduais aliados do governador do Paraná. É cobrado por

segurar emendas dos parlamentares para redutos. Dia desses, há

testemunhas, foi questionado numa rodinha pelo chefe diante de

deputados. A assessoria informa que “a gestão de Ratinho bate

sucessivos recordes de investimentos, inclusive com a maior execução,

de R$ 7 bilhões.

Transnacional

Não é só no Brasil que o processo de indicação dos ministros do STF gera

polêmica. Enquanto, aqui, o Senado rejeitou a indicação de Jorge

Messias, no Timor-Leste – país que também faz parte da União

Internacional de Juízes de Língua Portuguesa – a preocupação é com

uma lei que atribui a escolha dos magistrados dos tribunais superiores a

uma comissão de indicação política.

ESPLANADEIRA

#ANAFE reúne hoje Gilmar Mendes e Jorge Messias, no BC. #FGV:

Clientes do Itaú BBA têm até 148% mais chance de acessar mercado de

dívida corporativa.

#Importadora China Gate registra alta de 20% com queda do dólar.

#TG Core e Caixa Asset impulsionam produção imobiliária no País.

#Marken Fassi leva tradição mineira de quase 50 anos à CASACOR SP.

#NIAD e shoppings administrados conquistam 4 troféus Prêmio

Abrasce. #MedSênior abre 110 vagas no RJ com expansão na Barra;

Inf: l1nk.com/spwlo4w.