Poltrona judicial
O presidente Lula da Silva (PT) governa o Rio de Janeiro há meses em consórcio com o Supremo Tribunal Federal, e o desembargador presidente do TJ Ricardo Couto de interventor
Publicado: 02/07/2026 às 08:32
Para 47% dos entrevistados na pesquisa Genial/Quaest, Lula representa melhor o discurso de patriotismo (Ricardo Stuckert / PR)
BRASÍLIA, QUARTA-FEIRA, 1º DE JULHO DE 2026 - Nº 4.389
Poltrona judicial
O presidente Lula da Silva (PT) governa o Rio de Janeiro há meses em
consórcio com o Supremo Tribunal Federal, e o desembargador presidente
do TJ Ricardo Couto de interventor. O ministro Cristiano Zanin deu
liminar e Flávio Dino sentou em cima até ontem e proibiram o direito
constitucional da ALERJ em eleger um governador-tampão. O voto de Dino
veio na véspera do recesso do STF, que retorna apenas em agosto, se o
presidente Fachin liberar. Isso deixaria o caso da eleição do Rio em cima
da eleição nacional de outubro, e, com certeza, não haverá eleição
suplementar, deixando a decisão para a ALERJ. Essa é a avaliação dos
bolsonaristas em Brasília, que consideram que elegeriam um nome
alinhado ao grupo. Enquanto isso, no mesmo cenário desenhado, isso
ajudaria Eduardo Paes (PSD), aliado de Lula. O que se comenta na Praça é
que a coisa anda devagar no Supremo e o Rio só terá governador-tampão
após eleição de outubro.
Os gêmeos
Gleidson Azevedo, ex-prefeito de Divinópolis e irmão gêmeo do senador
Cleitinho (Rep), é o nome para vice na chapa de Mateus Simões (Novo)
ao governo de Minas Gerais, 2º maior colégio do País. A gritaria nervosa
do senador contra o ex-governador Romeu Zema (Novo), padrinho de
Simões, é para emplacar o seu mano na chapa ao Palácio da Liberdade e
sair da pré-disputa ao Governo. A conferir.
Batalha da FUNCEF
O atual presidente da FUNCEF, Ricardo Pontes, e o diretor Joaquim Cruz,
o novo diretor de Investimentos e Participações do Fundo que anda
demitindo gente poderosa, são só sorrisos e abraços nos corredores.
Mas andam se estranhando entre portas – cada um na sua sala. O nome
da discórdia é o genro do presidente da Caixa, Fabiano Alves, Gerente de
Investimentos da entidade, na mira de Cruz.
Sem cachorro
Parece que além de burburinho nos corredores e nos grupos de Whatsapp
da EBC, no Centro do Rio de Janeiro, a nota publicada ontem pela Coluna
pode causar também uma mudança de atitude. A tutora que vinha
levando seu cachorro para a empresa foi trabalhar sem o animal. Os
colegas, por ora, respiram aliviados. A justificativa para levá-lo para o
trabalho seria o fato de ele ficar estressado quando está sozinho em
casa.
Mais Milionários
O Brasil ganhou 9.215 novos milionários em 2025 e agora tem 386 mil
pessoas com patrimônio superior a US$ 1 milhão (mais de R$ 5 milhões),
segundo o Global Wealth Report, do UBS. Dados do Banco Central
mostram que os investimentos dessa turma e de outros bilionários daqui
em carteira no exterior somaram US$ 58,8 bilhões em 2025. "Preservar
patrimônio exige diversificação entre países, moedas e ativos", afirma
Cristiano Maschio, especialista em Patrimônio Global.
Sebrae & Classe C
O Sebrae lançou ontem, em fase piloto, o Potência Empreendedora, no
Theatro Municipal de Niterói (RJ), projeto voltado para
microempreendedores da Classe C. Foi apresentado ainda o Cartão do
Empreendedor, que facilita a capacitação e acesso ao crédito aos MEIs.
“A Classe C é um desafio para nós que trabalhamos com o
empreendedorismo”, afirmou Rodrigo Soares, presidente do Sebrae.