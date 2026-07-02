O presidente Lula da Silva (PT) governa o Rio de Janeiro há meses em consórcio com o Supremo Tribunal Federal, e o desembargador presidente do TJ Ricardo Couto de interventor

Para 47% dos entrevistados na pesquisa Genial/Quaest, Lula representa melhor o discurso de patriotismo (Ricardo Stuckert / PR)

Coluna Esplanada (crédito: Esplanada)

BRASÍLIA, QUARTA-FEIRA, 1º DE JULHO DE 2026 - Nº 4.389

Poltrona judicial

O presidente Lula da Silva (PT) governa o Rio de Janeiro há meses em

consórcio com o Supremo Tribunal Federal, e o desembargador presidente

do TJ Ricardo Couto de interventor. O ministro Cristiano Zanin deu

liminar e Flávio Dino sentou em cima até ontem e proibiram o direito

constitucional da ALERJ em eleger um governador-tampão. O voto de Dino

veio na véspera do recesso do STF, que retorna apenas em agosto, se o

presidente Fachin liberar. Isso deixaria o caso da eleição do Rio em cima

da eleição nacional de outubro, e, com certeza, não haverá eleição

suplementar, deixando a decisão para a ALERJ. Essa é a avaliação dos

bolsonaristas em Brasília, que consideram que elegeriam um nome

alinhado ao grupo. Enquanto isso, no mesmo cenário desenhado, isso

ajudaria Eduardo Paes (PSD), aliado de Lula. O que se comenta na Praça é

que a coisa anda devagar no Supremo e o Rio só terá governador-tampão

após eleição de outubro.

Os gêmeos

Gleidson Azevedo, ex-prefeito de Divinópolis e irmão gêmeo do senador

Cleitinho (Rep), é o nome para vice na chapa de Mateus Simões (Novo)

ao governo de Minas Gerais, 2º maior colégio do País. A gritaria nervosa

do senador contra o ex-governador Romeu Zema (Novo), padrinho de

Simões, é para emplacar o seu mano na chapa ao Palácio da Liberdade e

sair da pré-disputa ao Governo. A conferir.

Batalha da FUNCEF

O atual presidente da FUNCEF, Ricardo Pontes, e o diretor Joaquim Cruz,

o novo diretor de Investimentos e Participações do Fundo que anda

demitindo gente poderosa, são só sorrisos e abraços nos corredores.

Mas andam se estranhando entre portas – cada um na sua sala. O nome

da discórdia é o genro do presidente da Caixa, Fabiano Alves, Gerente de

Investimentos da entidade, na mira de Cruz.

Sem cachorro

Parece que além de burburinho nos corredores e nos grupos de Whatsapp

da EBC, no Centro do Rio de Janeiro, a nota publicada ontem pela Coluna

pode causar também uma mudança de atitude. A tutora que vinha

levando seu cachorro para a empresa foi trabalhar sem o animal. Os

colegas, por ora, respiram aliviados. A justificativa para levá-lo para o

trabalho seria o fato de ele ficar estressado quando está sozinho em

casa.

Mais Milionários

O Brasil ganhou 9.215 novos milionários em 2025 e agora tem 386 mil

pessoas com patrimônio superior a US$ 1 milhão (mais de R$ 5 milhões),

segundo o Global Wealth Report, do UBS. Dados do Banco Central

mostram que os investimentos dessa turma e de outros bilionários daqui

em carteira no exterior somaram US$ 58,8 bilhões em 2025. "Preservar

patrimônio exige diversificação entre países, moedas e ativos", afirma

Cristiano Maschio, especialista em Patrimônio Global.

Sebrae & Classe C

O Sebrae lançou ontem, em fase piloto, o Potência Empreendedora, no

Theatro Municipal de Niterói (RJ), projeto voltado para

microempreendedores da Classe C. Foi apresentado ainda o Cartão do

Empreendedor, que facilita a capacitação e acesso ao crédito aos MEIs.

“A Classe C é um desafio para nós que trabalhamos com o

empreendedorismo”, afirmou Rodrigo Soares, presidente do Sebrae.