PP no TCU
Expoentes do Progressistas (PP) têm batido os pés nos tapetes azul e verde do Congresso Nacional
Publicado: 29/06/2026 às 06:00
Tribunal de Contas da União (TCU) (Divulgação/TCU)
BRASÍLIA, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE JUNHO DE 2026 - Nº 4.387
PP no TCU
Expoentes do Progressistas (PP) têm batido os pés nos tapetes azul e verde do Congresso
Nacional para apontar que os deputados Agnaldo Ribeiro (PB), Covatti Filho (RS) e o ex
Cacá Leão (BA) são os seus pré-candidatos para a próxima vaga do Tribunal de Contas da
União, na cota da Câmara dos Deputados, que tem o direito à indicação. Porém, o nome
preferido do presidente (por ora) do partido, senador Ciro Nogueira (PI), é o deputado
Dudu da Fonte (PE). Ciro é padrinho do seu filho Lula da Fonte (PE) – deputado federal
como o pai. É porque Dudu tem uma eleição muito difícil para o Senado em Pernambuco,
onde aparece fraco nas pesquisas.
Venha cá
Com 50 anos de política nas costas, o presidente Lula da Silva aprendeu a se blindar – e a
se livrar de calças-justas em momentos delicados com aliados, ou amigos. Ele sempre
chama uma testemunha, também do círculo do Poder, para anunciar uma demissão entre
portas. Desta vez, o alvo foi o senador Jaques Wager (PT-BA), e o “atestante” o colega
Randolfe Rodrigues (PT-AP). Porque, se a conversa vazar, ele lacra que não saiu dele.
Quem são elas?
Segue a polêmica no Ibama Brasília sobre a operação liderada pelo fiscal Roberto Cabral,
filiado ao Rede e pré-candidato a deputado. Além de os autos da infração ainda em aberto
no órgão, os lojistas querem saber quem são as duas fiscais que, sem mandado e sem
respaldo constitucional, exigiram que comerciantes abrissem bolsas de pertences pessoais
para revirar suas coisas.
Salvem as criancinhas!
A Coalizão Internacional para o Retorno das Crianças Ucranianas chegou a 50 membros
com a adesão da Bósnia e Herzegovina – que sofreu tanto isso com sua guerra passada. A
Coalizão é iniciativa do Governo da Ucrânia com a União Europeia. “Reúne países e
organizações internacionais que apoiam os esforços para localizar, retornar e reintegrar
crianças ucranianas separadas de suas famílias durante a guerra”.
Volante & poltrona
Pesquisa do Instituto Ipsos/inDrive, com mil usuários do app, mostra que 67% dos jovens
da geração Z aprovam modelos que permitem escolher o motorista parceiro. O estudo
aponta que ter acesso a uma lista de motoristas que aceitam a corrida e poder escolher com
quem viajar é a preferência de 57% dos entrevistados, independendo da faixa etária. Para
84%, escolher o motorista sob histórico e avaliações traz segurança.
Olha o estagiário!
Um caso de ransomware surreal. Aconteceu há dias numa grande empresa, cliente da IBR
Cloud. O estagiário imprimiu figurinhas da Copa FIFA, o sistema travou e 600
colaboradores ficaram sem trabalhar por quatro horas. Foi apenas um PDF baixado e
comprometeu o servidor e arquivos. “Nosso contrato não cobria segurança corporativa”,
comenta Bruno Fantoni, CEO da IBR Cloud. Mas a empresa se dispôs e resolveu.
ESPLANADEIRA
#novofio participou da ABF Franchising Expo e planeja faturar R$ 120 mi em 2026. #FM
Logistic assina acordo para adquirir alemã Schäflein. #After Click lança categoria pós-
clique e mira mercado de R$ 258 bi. #ABES Summit 2026 na FIESP debaterá, em 27/10,
competição e crescimento na IA. #Rituais Cafés Especiais lança novos microlotes Florada
no SP Coffee Festival. #Projetos Empreendendo no Lar e Confeitar Brasil de Dani
Formigueiro impactaram mais de 600 mil mulheres. #Capital Concreto e Renato Cariani
realizaram no sábado Capto Performance Experience.