Pajelança & Lambança
Fabiano Nogueira Alves, Gerente de Investimento da FUNCEF, pode ser a próxima vítima de Joaquim Cruz, o "Joca Encrenca", o novo diretor de Investimentos e Participações do Fundo que já demitiu três na entidade
Publicado: 30/06/2026 às 06:48
Itapissuma, PE, 12/08/2025 - PRIMEIRA DAMA DO BRASIL JANJA - Na manhã desta terça-feira(12), a Primeira Dama do Brasil, Janja Lula da Silva. ( Rafael Vieira)
BRASÍLIA, TERÇA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 2026 - Nº 4.388
Pajelança & Lambança
Fabiano Nogueira Alves, Gerente de Investimento da FUNCEF, pode ser a próxima vítima
de Joaquim Cruz, o “Joca Encrenca”, o novo diretor de Investimentos e Participações do
Fundo que já demitiu três na entidade. Fabiano Alves é genro do presidente da Caixa,
Carlos Vieira – que já teria pedido a cabeça de Cruz ao Palácio e a caciques do PP,
partido que, apesar do Centrão, tem certa ingerência no banco e na FUNCEF. Consta que
os caciques progressistas Arthur Lira e Ciro Nogueira não fizeram objeção. Joaquim Cruz
é apadrinhado do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, e por parte do
PT. Vem aí uma pajelança com lambança.
A presidenta
A primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, deu uma sumida do cenário público – pelo
menos em polêmicas. Estratégia para preservar mais o presidente candidato à reeleição.
É fato, ok. Mas Janja anda atuando forte junto à Secom do Palácio. Foi ideia (e pedido)
dela a campanha de mídia nacional sobre o combate ao feminicídio. Janja também tem
contatos fortes no BB e nos Correios. Para citar só dois órgãos.
Focinho & desktop
Funcionários da EBC, no Centro do Rio de Janeiro, passaram a conviver (calados, mas
incomodados) com um novo “colega” de redação. De quatro patas. Uma colaboradora,
amiga da presidente Antonia Pellegrino, tem levado alguns dias da semana o seu cachorro
com o argumento de que ele fica estressado sozinho em casa. A turma fica de boa, por
ora, porque ele é “muito bonzinho”, repetem nos corredores.
Racha da direita
O “racha” na direita – que ficou evidente no vídeo da ex-primeira-dama Michelle
Bolsonaro – é um dos temas do livro “As vanguardas da intervenção – O extremismo
digital e o ataque às instituições democráticas no Brasil” (Ed. Mauad X), de Marcelo
Alves dos Santos Junior. Com lançamento hoje, no Rio de Janeiro, a obra mostra que
esse grupo se divide em “subculturas”, entre elas o olavismo e as redes militares.
De Norte a Sul
No Amazon Energy, principal encontro do setor energético da Amazônia, hoje e amanhã
em Belém, a gerente de Petróleo e Gás da FIRJAN, Karine Fragoso, defenderá a abertura
de novos poços exploratórios em todo o País. E também a exploração e produção na
Margem Equatorial e da Bacia de Pelotas, Norte e Sul, respectivamente.
Além da tragédia
Engenheiros brasileiros e militares que acompanham in loco o resgate de vítimas do
terremoto em Caracas e La Guardia relatam que mais de 250 edifícios desabaram. Mas o
pior foi descobrir que as construtoras ditas ‘chaviztas’, segundo relatos preliminares,
burlaram regras e teriam construído vigas e pilares com espuma expansiva, isopor e
madeira além do permitido na base que deveria ter muito mais concreto e vergalhões.
ESPLANADEIRA
#Appian e Atlantic Nickel revegetam 543 hectares da Mata Atlântica na BA. #Cesar
Sponchiado e Ricardo Monteiro debatem hoje contexto e performance na mídia em
webinar da Tunad. #Criadora do teste do pezinho, Dona Jô Clemente, do IJC, completa
100 anos com legado ao País. #Fecomércio (RJ) promove hoje palestras sobre Reforma
Tributária. #Brasol amplia atuação em armazenamento de energia. #Ótica Center lança
na ABF 2026 plataforma de IA para eliminar burocracia e expandir setor de franquias.
#Delfia anuncia Alexandre Mac Laren como CFO e Antonio Perez como COO.
#Lipedema Challenge foi realizado no Shopping Cassino Atlântico, no RJ.