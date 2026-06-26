Michelle Bolsonaro (Reprodução/Redes Sociais)

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BRASÍLIA, SEXTA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 2026 - Nº 4.386

Linha queimada

A discussão ao telefone entre Michelle Bolsonaro e Flávio Bolsonaro,

revelada por ela, atrapalhou os dois, porém mais a pré-candidata,

avaliam expoentes de três partidos consultados pela Coluna. Mesmo

que o presidenciável tenha desancado verbalmente a “madrasta” por

atrapalhar os planos de sua candidatura, segundo conta Michelle, a

avaliação dos caciques é que ela corre sério risco de perder os votos

dos eleitores bolsonaristas no DF, onde vai disputar uma vaga ao

Senado. Enquanto Flávio balança no esperado voto feminino sob

risco de ser taxado de misógino. Isso alavancou internamente ontem

no PL a ideia de uma mulher na vice. Há também desconfiança de

que Michelle está enciumada por não ter sido a escolhida para

candidata a presidente, e devolveu de público o desdém dos

enteados que não a aceitam dentro do clã.

Saldo negativo

O que mais se comenta nas quadrilhas de São João esta semana,

entre mandatários do Nordeste em especial, é que essa campanha

majoritária nacional será a de “quem ganhou menos do Banco

Master”. Para todos os lados, todos os cargos.

Joca encrenca

Pega fogo a Funcef com a nota aqui sobre o novo diretor de

Investimentos e Participações do Fundo, Joaquim Cruz – apelidado

entre portas e corredores de Joca Encrenca. ele já baixou a guarda.

Seu padrinho, o ministro Wellington Dias ficou irritado com os

comentários – e com a Coluna, o que muito nos honra.

Brasil-África

Pré-candidato a presidente, Renan Santos (Missão) falou a plateia de

embaixadores de países de todos os continentes em Brasília, em

reunião fechada. Diz que o Brasil precisa ocupar o espaço de

principal parceiro da África, em especial na TI e startups. O evento

foi organizado pelo site The Brazilian Report e pela agência Novo

Selo Comunicação. “Devemos compartilhar tecnologia e trabalhar

como os irmãos que somos”, afirmou.

Trava na porta

Enquanto em boa parte do Brasil o custo do crédito é o principal

entrave para a compra de imóveis, em Brasília o problema é outro:

aprovação do financiamento. Pesquisa da Loft com a Offerwise

mostra que 28% dos consumidores que desistiram de negociação

imobiliária nos últimos seis meses apontaram a dificuldade de

acesso ao crédito como principal motivo — percentual quase duas

vezes superior à média nacional (16%).

Favela + Rica

O Favela + Rica 2026 acontece amanhã no Expo Cidade Nova, no

Rio, com Jojo Todynho, Carlos Wizard, André Esteves e Flávio

Augusto (ex-Wise Up). Serão sorteados 20 kits de apoio financeiro

para empreendedores, somando R$ 100 mil em recursos para capital

de giro. O evento também sorteará a reforma de uma casa na

favela, no valor de R$ 30 mil. Inscrições disponíveis pela

plataforma Sympla.