Linha queimada
A discussão ao telefone entre Michelle Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, revelada por ela, atrapalhou os dois, porém mais a pré-candidata
Publicado: 26/06/2026 às 06:51
Michelle Bolsonaro (Reprodução/Redes Sociais)
BRASÍLIA, SEXTA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 2026 - Nº 4.386
Linha queimada
A discussão ao telefone entre Michelle Bolsonaro e Flávio Bolsonaro,
revelada por ela, atrapalhou os dois, porém mais a pré-candidata,
avaliam expoentes de três partidos consultados pela Coluna. Mesmo
que o presidenciável tenha desancado verbalmente a “madrasta” por
atrapalhar os planos de sua candidatura, segundo conta Michelle, a
avaliação dos caciques é que ela corre sério risco de perder os votos
dos eleitores bolsonaristas no DF, onde vai disputar uma vaga ao
Senado. Enquanto Flávio balança no esperado voto feminino sob
risco de ser taxado de misógino. Isso alavancou internamente ontem
no PL a ideia de uma mulher na vice. Há também desconfiança de
que Michelle está enciumada por não ter sido a escolhida para
candidata a presidente, e devolveu de público o desdém dos
enteados que não a aceitam dentro do clã.
Saldo negativo
O que mais se comenta nas quadrilhas de São João esta semana,
entre mandatários do Nordeste em especial, é que essa campanha
majoritária nacional será a de “quem ganhou menos do Banco
Master”. Para todos os lados, todos os cargos.
Joca encrenca
Pega fogo a Funcef com a nota aqui sobre o novo diretor de
Investimentos e Participações do Fundo, Joaquim Cruz – apelidado
entre portas e corredores de Joca Encrenca. ele já baixou a guarda.
Seu padrinho, o ministro Wellington Dias ficou irritado com os
comentários – e com a Coluna, o que muito nos honra.
Brasil-África
Pré-candidato a presidente, Renan Santos (Missão) falou a plateia de
embaixadores de países de todos os continentes em Brasília, em
reunião fechada. Diz que o Brasil precisa ocupar o espaço de
principal parceiro da África, em especial na TI e startups. O evento
foi organizado pelo site The Brazilian Report e pela agência Novo
Selo Comunicação. “Devemos compartilhar tecnologia e trabalhar
como os irmãos que somos”, afirmou.
Trava na porta
Enquanto em boa parte do Brasil o custo do crédito é o principal
entrave para a compra de imóveis, em Brasília o problema é outro:
aprovação do financiamento. Pesquisa da Loft com a Offerwise
mostra que 28% dos consumidores que desistiram de negociação
imobiliária nos últimos seis meses apontaram a dificuldade de
acesso ao crédito como principal motivo — percentual quase duas
vezes superior à média nacional (16%).
Favela + Rica
O Favela + Rica 2026 acontece amanhã no Expo Cidade Nova, no
Rio, com Jojo Todynho, Carlos Wizard, André Esteves e Flávio
Augusto (ex-Wise Up). Serão sorteados 20 kits de apoio financeiro
para empreendedores, somando R$ 100 mil em recursos para capital
de giro. O evento também sorteará a reforma de uma casa na
favela, no valor de R$ 30 mil. Inscrições disponíveis pela
plataforma Sympla.