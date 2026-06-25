Pink & Cérebro – 2
Mais um capítulo da dupla do Rio & SP citada aqui na Coluna. Advogados e empresários que afirmam ter mantido contato com a dupla conhecida como "Pink e Cérebro", associada à BDN, dizem hoje preferir manter distância
Publicado: 25/06/2026 às 07:00
Jacques Wagner (Foto: Alessandro Dantas)
BRASÍLIA, QUINTA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 2026 - Nº 4.385
Pink & Cérebro – 2
Mais um capítulo da dupla do Rio & SP citada aqui na Coluna. Advogados e
empresários que afirmam ter mantido contato com a dupla conhecida como “Pink e
Cérebro”, associada à BDN, dizem hoje preferir manter distância. Segundo relatos
obtidos por diferentes interlocutores, haveria reclamações de que negócios teriam sido
oferecidos sem o devido respaldo, o que teria causado prejuízos a algumas pessoas
poderosas. As mesmas fontes afirmam que uma das vítimas da BDN estaria atualmente
sob investigação da Polícia Federal por fraudes em combustíveis, e que os nomes dos
responsáveis pela empresa podem ser mencionados em eventual colaboração com as
autoridades.
Fui!
Jaques Wagner disse ontem que teve ótima reunião com Lula da Silva e deixou a
liderança do Governo. Causa estranheza, sempre, o eufemismo usado por petistas para
driblar crises. Só faltou culpar o Daniel Vorcaro. Camilo Santana (PT-CE), Eduardo
Braga (MDB-AM) e Otto Alencar (PSD-BA) eram os cotados até ontem à noite.
Rede de blindagem
Lembram do fiscal Roberto Cabral, do Ibama de Brasília, que coordenou equipe
acusada de truculência na abordagem por lojistas da Feira da Torre na capital? Pois o
órgão, além de o blindar sobre os questionamentos da reportagem, avisou aos
comerciantes que ainda aguarda os autos de infração. Ou seja, foi puro circo, até o
momento, do fiscal pré-candidato a deputado federal pelo Rede.
Sem censura
O ministro do STF Dias Toffoli revogou decisão da 5ª Vara dos Juizados Especiais de
Salvador que censurou reportagem do “Portal Poder360”, em caso envolvendo a
delegada de polícia soteropolitana Priscila Luedy. Ela teria aceitado atuar em um caso
no qual um dos advogados envolvidos já havia atuado anteriormente em sua defesa.
TCU redivivo
O ministro Vital do Rêgo Filho, atual presidente do Tribunal de Contas da União
(TCU), vai lançar dia 1º de julho o livro “Uma escolha de vida - Trajetória no Tribunal
de Contas da União”, com o renomado selo da Editora SENAC do DF. A noite de
autógrafos acontecerá no hall da sede do TCU, a partir das 18h30.
Em cana!
O dono de restaurantes Orion Dix Paranhos, de Pirenópolis (GO), foi em cana ontem
em prisão preventiva. É o esquentadinho que espancou a moradora em situação de rua
M. dos S. G., 48 anos, porque suspeitou, sem provas, de que ela danificou uma caixa de
gordura na rua. M. deu entrada na UTI do Hospital Estadual de Anápolis ontem para
uma cirurgia de drenagem da cavidade abdominal.
ESPLANADEIRA
#Informa completa 30 anos e amplia atuação no mercado. #Luiz Eduardo Viotti é
novo CEO da Primaz. #ISA ENERGIA BRASIL inaugura 1º reator a óleo vegetal da
AL. #Beatriz Reis apresenta no sábado webinar “Multipotencialidade na Prática: do
Caos ao Posicionamento”: tinyurl.com/p66yrjmp. #Alma Talks promove em 4/7
"Summit Cultural" com Rossandro Klinjey, em SP. #Clientes dos shoppings da Sá
Cavalcante movimentaram mais de R$ 50 milhões via Sá+. #West Shopping (RJ)
recebe no sábado doação de sangue em parceria com Hemorio.