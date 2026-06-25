Mais um capítulo da dupla do Rio & SP citada aqui na Coluna. Advogados e empresários que afirmam ter mantido contato com a dupla conhecida como "Pink e Cérebro", associada à BDN, dizem hoje preferir manter distância

Jacques Wagner (Foto: Alessandro Dantas)

(crédito: )

BRASÍLIA, QUINTA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 2026 - Nº 4.385

Pink & Cérebro – 2

Mais um capítulo da dupla do Rio & SP citada aqui na Coluna. Advogados e

empresários que afirmam ter mantido contato com a dupla conhecida como “Pink e

Cérebro”, associada à BDN, dizem hoje preferir manter distância. Segundo relatos

obtidos por diferentes interlocutores, haveria reclamações de que negócios teriam sido

oferecidos sem o devido respaldo, o que teria causado prejuízos a algumas pessoas

poderosas. As mesmas fontes afirmam que uma das vítimas da BDN estaria atualmente

sob investigação da Polícia Federal por fraudes em combustíveis, e que os nomes dos

responsáveis pela empresa podem ser mencionados em eventual colaboração com as

autoridades.

Fui!

Jaques Wagner disse ontem que teve ótima reunião com Lula da Silva e deixou a

liderança do Governo. Causa estranheza, sempre, o eufemismo usado por petistas para

driblar crises. Só faltou culpar o Daniel Vorcaro. Camilo Santana (PT-CE), Eduardo

Braga (MDB-AM) e Otto Alencar (PSD-BA) eram os cotados até ontem à noite.

Rede de blindagem

Lembram do fiscal Roberto Cabral, do Ibama de Brasília, que coordenou equipe

acusada de truculência na abordagem por lojistas da Feira da Torre na capital? Pois o

órgão, além de o blindar sobre os questionamentos da reportagem, avisou aos

comerciantes que ainda aguarda os autos de infração. Ou seja, foi puro circo, até o

momento, do fiscal pré-candidato a deputado federal pelo Rede.

Sem censura

O ministro do STF Dias Toffoli revogou decisão da 5ª Vara dos Juizados Especiais de

Salvador que censurou reportagem do “Portal Poder360”, em caso envolvendo a

delegada de polícia soteropolitana Priscila Luedy. Ela teria aceitado atuar em um caso

no qual um dos advogados envolvidos já havia atuado anteriormente em sua defesa.

TCU redivivo

O ministro Vital do Rêgo Filho, atual presidente do Tribunal de Contas da União

(TCU), vai lançar dia 1º de julho o livro “Uma escolha de vida - Trajetória no Tribunal

de Contas da União”, com o renomado selo da Editora SENAC do DF. A noite de

autógrafos acontecerá no hall da sede do TCU, a partir das 18h30.

Em cana!

O dono de restaurantes Orion Dix Paranhos, de Pirenópolis (GO), foi em cana ontem

em prisão preventiva. É o esquentadinho que espancou a moradora em situação de rua

M. dos S. G., 48 anos, porque suspeitou, sem provas, de que ela danificou uma caixa de

gordura na rua. M. deu entrada na UTI do Hospital Estadual de Anápolis ontem para

uma cirurgia de drenagem da cavidade abdominal.

ESPLANADEIRA

#Informa completa 30 anos e amplia atuação no mercado. #Luiz Eduardo Viotti é

novo CEO da Primaz. #ISA ENERGIA BRASIL inaugura 1º reator a óleo vegetal da

AL. #Beatriz Reis apresenta no sábado webinar “Multipotencialidade na Prática: do

Caos ao Posicionamento”: tinyurl.com/p66yrjmp. #Alma Talks promove em 4/7

"Summit Cultural" com Rossandro Klinjey, em SP. #Clientes dos shoppings da Sá

Cavalcante movimentaram mais de R$ 50 milhões via Sá+. #West Shopping (RJ)

recebe no sábado doação de sangue em parceria com Hemorio.