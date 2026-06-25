Os corredores da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pegam fogo (sem candidatos a bombeiros) diante do seu maior desafio até hoje – para não citar encrenca – e causado por um dos seus

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (Foto: Divulgação)

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BRASÍLIA, QUARTA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2026 - Nº 4.384

CVM caiu no Sono

Os corredores da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pegam fogo (sem candidatos a bombeiros) diante do seu maior desafio até hoje – para não citar encrenca – e causado por um dos seus. A Corregedoria da Comissão recebeu uma denúncia, com documentos, contra o superintendente de Registro de Valores Mobiliários, Luis Miguel Sono. Consta que ele participou, dia 11 de maio, de uma reunião sigilosa com advogados dos fundos que questionam a obrigatoriedade de uma oferta pública de aquisição (OPA) de ações da rede Oncoclínicas. E isso foi no mesmo dia em que Sono endossou posição contrária ao recurso dos minoritários da Oncoclínicas, que exigem a OPA. O encontro está registrado no sistema de agendas públicas da CGU.

Três pesos

Manda-chuva do PT no Piauí, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, lançou seu filho a deputado estadual, mas a herdeira avisou que não quer ser a coadjuvante como 1ª suplente de Júlio César ao Senado. Já a esposa está muito bem como conselheira do TCE. Tudo resolvido em casa, Dias começa a organizar a agenda para coordenar a campanha de Lula da Silva no Nordeste.

Ela, de novo

A advogada de família Ana Patrícia Leão, de Salvador (BA), estranhamente foi contratada pelo Banco Master de Daniel Vorcaro (bancos não pagam advogados dessa especialidade). Quem lhe passou a procuração foi Eugênio Kruschewsky, investigado pela PF por receber R$ 54 milhões do Master. Em entrevista, Ana Patrícia diz que não é advogada “de um cliente só”. Ok, mas não respondeu até hoje à Coluna sobre quanto ganhou, que peças fez e que notas emitiu para o Master.

Luzes do TRE

A Enel São Paulo lança projeto de Eficiência Energética que beneficiará quatro unidades do TRE paulista, com R$ 2,9 milhões em investimentos. O programa é viabilizado pela ANEEL e prevê economia de R$ 285 mil por ano. Serão trocadas cerca de 300 lâmpadas convencionais por modelos de tecnologia LED e 130 aparelhos de ar-condicionado tipo split por equipamentos de maior desempenho energético.

Futuro do tabaco

A indústria do tabaco tem ganhado atenção no mercado. O SindiTabaco, com a comitiva da FIERGS, participou da “Agenda dos Presidenciáveis”, promovida pela CNI. A entidade ajudou no documento “Construindo o Brasil 2050”, que defende melhor estrutura no Porto de Rio Grande (RS), segurança jurídica e combate ao mercado ilegal. Em 2025, o Brasil exportou US$ 3,3 bilhões em tabaco, dos quais US$ 3 bilhões originados do RS.

Pluralidade

Terminam em 1º de julho as inscrições para edital do Instituto Clima e Sociedade (iCS) que selecionará projetos de adaptação climática em comunidades indígenas, quilombolas, rurais, urbanas periféricas e costeiras dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pará, Paraíba e Pernambuco. Mais informações no site do iCS, que destinou R$ 4 milhões para a chamada pública.

ESPLANADEIRA

#Dasa lança quiz que avalia hábitos de saúde do público: vardasaude.dasa.com.br. #Itaú Social cria recurso na Escola Fundação Itaú com cursos de educação integral. #Onzex transforma São João de Recife em vitrine para marcas. #Unlock conquista Selo Carbon Free®, certificação climática da Carbon Free Brasil. #Prime Energy e Azul Linhas Aéreas ampliam parceria no Mercado Livre de Energia. #Heavenly International School realiza arraiás em 27/6 no Lago Sul e na Asa Norte, no DF. #Simpress neutraliza 67 mil t de CO? com plantação de 106 mil árvores em Lages (SC).