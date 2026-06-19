° / °
Coluna

Esplanada

Com Leandro Mazzini

COLUNA

A Faroeste 2.0?

A estreia da face política baiana da Operação Compliance Zero pela Polícia Federal vai render muito ainda

Leandro Mazzini

Publicado: 19/06/2026 às 06:45

Seguir no Google News Seguir

Jacques Wagner/Foto: Alessandro Dantas

Jacques Wagner (Foto: Alessandro Dantas)

-
(crédito: )

A Faroeste 2.0?

A estreia da face política baiana da Operação Compliance Zero pela Polícia Federal vai render muito ainda, se os investigadores irem a fundo no nascedouro do Banco Master junto ao CredCesta.

As buscas contra o senador Jaques Wagner (PT-BA) são apenas o início do cerco. Os policiais já investigam a ligação de Daniel Vorcaro, “banqueiro” do extinto Master, com a banca de Eugênio Kruschewsky, que lhe dava suporte jurídico no programa de consignados do Governo da Bahia.

Wagner e o agora ministro palaciano Rui Costa, seu sucessor no Palácio Ondina, entraram em reza forte. Junto com os advogados de Vorcaro e desembargadores do Tribunal de Justiça, onde a PF já fez uma limpa na Operação Faroeste há poucos anos.

A PF agora vai puxar o fio para saber se os R$ 54 milhões pagos por Vorcaro à Banca Kruchewsky (também procurador do Estado) foram direcionados apenas para o escritório. Ana Patrícia Leão, advogada subestabelecida no Caso Master, também pode entrar na mira.

Futuro de Ciro

Na terça-feira que vem, a Executiva Nacional do Partido Progressistas vai se reunir para discutir a situação do presidente Ciro Nogueira (PI), o enrolado senador no Episódio do Banco Master.

Caso Ciro seja afastado, como sopram entre portas, um dos vices da legenda vai assumir, de acordo com o estatuto. No páreo estão a senadora Tereza Cristina (PP-MS) e o deputado federal Arthur Lira (PP-AL).

Ciro & Lira

Os cenários extra-salas indicam que o PP vai ficar nas mãos de Arthur Lira, o ex-presidente da Câmara e pré-candidato ao Senado, que já articula muito nos bastidores – o que não seria ruim para o senador piauiense.

Ciro e Lira são aliadíssimos. Lira com o PP na mão também teria mais trunfos para negociações eleitorais que o beneficiem.

A dupla voltou

Gilberto Kassab, fundador e cacique do PSD, puxou para si a responsabilidade de ter empurrado o sub judice José Roberto Arruda como candidato no diretório do DF.

Agora, surgiu como anjo pacificador. Juntou Arruda e o empresário Paulo Octávio na sala, e conclamou PO a ser candidato ao Senado.

Em tempo, PO é o presidente regional do PSD. E, cauteloso, como já foi senador e deputado, avalia se vale a pena se lançar.

O Mais Engenharia

O engenheiro Henrique Luduvice entregou à ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, proposta para criação do Programa Mais Engenharia no Brasil – projeto inspirado no Mais Médicos, voltado à promoção da Engenharia, Agronomia e Geociências como políticas de Estado.

A proposta é ampliar a presença de profissionais qualificados dessas áreas em regiões com maior vulnerabilidade social.

Contra a pirataria

A megaoperação “Desvio de Rota”, da Receita, que estima apreender R$ 300 milhões em mercadorias piratas na região do Brás (SP), contou com suporte técnico e estratégico do escritório Kasznar Leonardos, referência em Propriedade Intelectual no País.

A equipe de Antipirataria e Brand Protection da banca auxiliou na identificação de fraudes de marca em 2 mil estabelecimentos comerciais nos shoppings 25 Brás e Stunt.

ESPLANADEIRA

Dr. Rodrigo Góes palestra hoje sobre Escoliose Idiopática e Neuromuscular no CBOP (SP).
Luiz Fernando Gevaerd participou de evento do Clube do Ser, no RJ.
CICEF e BNDES lançam documentário sobre paradoxos da economia brasileira.
7 em cada 10 trabalhadores valorizam ambiente respeitoso no trabalho, revela Pesquisa Ticket.
Saulo Florentino lança amanhã livro "Kintsugi", em Itaboraí (RJ).
Copa Airlines celebra 15 anos e mais de 28 mil passageiros de janeiro a abril em operações saindo de Brasília.
Pizzaria La Braciera bateu recorde de vendas no Dia dos Namorados.

esplanada
Mais de Esplanada
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP