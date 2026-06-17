A Coluna cantou a bola, há dias, de que o presidente americano Donald Trump não ficaria parado depois de classificar o PCC e CV como terroristas

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. (AFP)

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BRASÍLIA, QUARTA-FEIRA, 17 DE JUNHO DE 2026 - Nº 4.379

Na mira

A Coluna cantou a bola, há dias, de que o presidente americano Donald Trump não ficaria parado depois de classificar o PCC e CV como terroristas. Fez anteontem a 1ª captura de um ex-chefão do PCC que vivia como milionário nos Estados Unidos. Ainda há mais por vir, dizem fontes autoridades do Brasil. Como publicamos, vão surgir operações das Forças Armadas e FBI em países da América Latina onde vivem chefes das seccionais das facções. Já estão todos monitorados. E no Brasil, haverá invasão americana? Nada, por ora, só na vizinhança. Por ora. E isso assusta muito bandido de colarinho branco no Brasil, que tem deixado o pó voar e navegar há décadas.

Mano nera

Foi-se o tempo da marca da Mão Negra nas portas dos alvos mundo afora. Agora, a máfia manda recado por aplicativos bem criptografados e por advogados. Daniel Vorcado está devendo R$ 80 milhões a um mafioso milanês. Temos os detalhes. Por isso tanto se diz na praça que é mais seguro ele ficar na cadeia.

Ai, nosso bolso

Segue a saga dos moradores e comerciantes de Betim, na Grande BH. O prefeito Heron Guimarães mandou o valor do IPTU para o espaço, mas ele volta sempre no bolso do cidadão. Moradores e lojistas estão de mãos atadas. Outra caso do imposto na cidade é de uma padaria, cujo valor saltou de 15 mil para R$ 90 mil da noite para o dia.

Planos x Farmacêuticas

Dados inéditos da LCA Consultores traduzem o tamanho do abismo: enquanto as farmacêuticas alcançaram margem líquida média de 20,1% ao ano entre 2010 e 2025, as operadoras brasileiras chegaram a 3,5% no mesmo período. Com os medicamentos saltando de 7,3% para 10,2% das despesas assistenciais em cinco anos (alta de 40%), o setor de saúde suplementar alega que a conta ficou desequilibrada. Detalhes no site.

Em campo

As Lojas Americanas se reerguem na praça com unidades lotadas. No dia de estreia da Seleção do Brasil na Copa FIFA, a venda de camisetas triplicou, em comparação com a média diária. Já os artigos de torcida tiveram um aumento de 60%, comparado à venda do 1º dia do Mundial. Tudo isso nas lojas físicas. mais de 60 milhões de unidades de figurinhas já foram comercializadas pela varejista.

Violência digital

Quase nove milhões de brasileiras já sofreram algum tipo de violência digital, segundo pesquisa do DataSenado. “Esse cenário levou o Banco Central a discutir medidas para impedir o uso do Pix no envio de mensagens ofensivas e ameaças”, afirma Marlon Tseng, CEO da Pagsmile. Durante a 28ª Reunião Plenária do Fórum Pix, o BC anunciou a criação de um grupo de trabalho para propor soluções até julho deste ano.