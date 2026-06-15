A revista "VEJA" cravou na capa de sábado que o nascedouro nacional do Banco Master – ou seu salto meteórico no sistema financeiro do País – foi o CredCesta do Governo da Bahia nas gestões de Rui Costa e Jerônimo Rodrigues

Fachada do Banco Master ( Rovena Rosa/Agência Brasil)

(crédito: )

BRASÍLIA, SEGUNDA-FEIRA, 15 DE JUNHO DE 2026 - Nº 4.377

Você já sabia

A revista “VEJA” cravou na capa de sábado que o nascedouro nacional do Banco Master – ou seu salto meteórico no sistema financeiro do País – foi o CredCesta do Governo da Bahia nas gestões de Rui Costa e Jerônimo Rodrigues, o que a Coluna tem citado há meses. O consignado dos servidores estaduais empurrado pelos gestores, sob a blindagem dos primos André e Eugênio Kruschewsky, hoje é a maior dor de cabeça do Governo Lula da Silva III, que tenta de todo jeito se dissociar do escândalo, mas tem um pé na raiz do problema que virou o Daniel Vorcaro. O “banqueiro” entregou o esquema à Polícia Federal e ao MPF. O pior ainda está por vir. A PF já mapeia toda a rota do dinheiro, e podem entrar no circuito os R$ 54 milhões em honorários que a banca de Eugênio Kruschewsky (em tempo, procurador do Estado) recebeu do Master como seu advogado – e querer saber qual a relação da dupla Kruschewsky com os desembargadores amigos do procurador-advogado. A conferir.

Ecos da guerra

Um professor russo do IMPA do Rio de Janeiro, o matemático Mikhail Verbitskiy, foi preso na quinta-feira (11) no Aeroporto de Zvartnots, na Armênia. Blogueiro crítico do Governo de Vladimir Putin e da guerra, ele foi acusado de terrorismo e extremismo pelo Kremlin, sem nenhuma prova ou ato comprovado, e entrou na lista de procurados de Moscou. O IMPA soltou nota de repúdio sobre a prisão. Veja detalhes no nosso site.

Pátria acolhedora

Os cubanos ultrapassaram os venezuelanos em pedidos de refúgio no Brasil através de Roraima, que faz divisa com a Venezuela. São cerca de 300 entradas/dia pelo programa Acolhida, além de outras centenas que atravessam ilegalmente pela mata. A “Folha BV”, da capital, revelou que mais de 7,6 mil cubanos solicitaram refúgio de janeiro a fim de abril de 2026. Dados do Observatório das Migrações Internacionais (OBMigras).

Ibama blindador

O Ibama DF continua a blindar o chefe fiscal Roberto Cabral, pré-candidato a deputado federal e filiado ao REDE. O corporativismo político é tamanho que a assessoria se nega a informar a Coluna o porquê de multas milionárias a lojistas humildes, e onde estão cocares de índios. Lojistas da Feira da Torre o acusam de truculência e invasão de privacidade para revistar bolsas pessoais. Roberto foi denunciado à ouvidoria.

Rota do custo

Análise inédita com 53 milhões de transações revela avanço dos deslocamentos profissionais e maior peso da mobilidade na operação das empresas. Levantamento da Vexpenses, da VR, aponta que combustível representa 19% das despesas corporativas no Brasil. A mudança reflete a expansão do trabalho híbrido, com crescimento de equipes de campo, em que deslocamentos ganham mais peso no cotidiano das empresas.

Os 10+

Levantamento da equipe da Coluna em sites das Assembleias Legislativas do País, com informações de 2023 a 2026, mostra quem são os 10 deputados estaduais mais produtivos do Brasil. Avaliação baseada em proposições de projetos de lei, propostas de emendas, resoluções, indicações, requerimentos e PECs, entre outras iniciativas. Lidera o Delegado Camargo (Pode-RO), com 8.540 registros. Veja lista completa no site.