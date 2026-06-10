Com a crise imigratória ainda latente na Venezuela – são em media 300 venezuelanos entrando legal e ilegalmente no Estado por dia, Roraima agora se vê destino forte de cubanos fugitivos do regime dos Castro no Caribe

Diariamente imigrantes venezuelanos ingressam no Brasil pela fronteira com Roraima em busca de uma vida melhor. Foto: Graziele Bezerra /Agência Brasil ()

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BRASÍLIA, QUARTA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2026 - Nº 4.374

Agora os cubanos

Com a crise imigratória ainda latente na Venezuela – são em media 300 venezuelanos entrando legal e ilegalmente no Estado por dia, Roraima agora se vê destino forte de cubanos fugitivos do regime dos Castro no Caribe. Eles chegam por trilhas nas florestas e trazidos por "coiotes", longe da fiscalização do Exército na Operação Acolhida, na fronteira. Esses "coiotes" cobram até US$ 1.000 por cabeça (perto de R$ 5.600) apenas para atravessá-los como guias. Uma vez em solo brasileiro, motoristas de vans e picapes cobram para levar os grupos de Pacaraima para a capital Boa Vista. Alguns ficam ali e conseguem emprego, ou não. Mas muitos ainda seguem Brasil adentro até acharem emprego ou assistência. Os coiotes continuam a agir diariamente assim com venezuelanos e cubanos, e virou um grande negócio ilegal em Roraima.

Lobby no TJBA

A advogada Ana Patrícia Leão tem um grande apoiador para a vaga de desembargadora pelo Quinto Constitucional, do Tribunal de Justiça da Bahia. Trata-se do influente desembargador José Aras do TJ de lá. De acordo com o “Vero Notícias”, Aras articula nos bastidores pela candidatura dela. Ana foi advogada do Banco Master junto com Eugênio Kruschewsky, que recebeu R$ 54 milhões de Daniel Vorcado. Questionada pela Coluna, a advogada até hoje não respondeu que peças fez e quanto ganhou.

IPTU assustador

Comerciantes, empresários e moradores de Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, estão assustados com aumento exorbitante na taxa do IPTU de 2026. Em alguns casos, o acréscimo chega a variar entre 164% e 198%. Logistas e comerciantes de shoppings estão muito preocupados com os valores cobrados. Procurada pela reportagem, a assessoria da Prefeitura não respondeu demanda sobre o tema.

Contradições

Mais de 30 instituições brasileiras, investidoras do Santander, receberam carta aberta de organizações ambientais com denúncias de greenwashing. Enviado pelo Instituto Internacional Arayara, o documento aponta que o banco financia empresas e projetos ligados a petróleo, gás, infraestrutura fóssil e termelétricas, enquanto divulga metas climáticas e compromissos públicos com ESG, transição energética e sustentabilidade.

Vacina na Copa

Especialistas alertam brasileiros que irão à Copa FIFA nos EUA, México e Canadá para atualizarem a carteira de vacinação. Sarampo, coqueluche e febre amarela voltaram a circular em diversos países, aumentando o risco de contaminação. A infectologista Rosana Richtmann (Lab. Exame) reforça que a tríplice viral, influenza, COVID-19 e hepatite A, é essencial para quem quer acompanhar o torneio na América do Norte.

Casa de chá

Com menos de dois anos desde a sua inauguração, a Casa de Chá de Brasília, na Praça dos Três Poderes, já é um sucesso de público nacional e internacional. Segundo registros do Senac-DF, mantenedor da Casa, mais de 300 mil pessoas já visitaram o estabelecimento, entre turistas, brasilienses e autoridades. O local é muito frequentado por congressistas e ministros do judiciário.

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